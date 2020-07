Lecce-Sampdoria 1-2, le pagelle dei giallorossi: puniti dal dischetto

Tra le mura amiche di Via del Mare il Lecce di Liverani non riesce a superare gli ospiti della Sampdoria. Al netto delle assenze giustificate, i salentini fanno quello che possono ma senza incidere. Tachtsidis e Paz provocano i calci di rigore decisivi per la sconfitta.

Di seguito i voti dei salentini:

GABRIEL 6,5: buona la sua prestazione del portiere del Lecce. Sfortunato sul primo calcio di rigore che aveva parato: uno strano effetto faceva scivolare il pallone in porta. Nulla può sul secondo tiro dal dischetto ben calciato da Ramirez;

CALDERONI 5,5: si dà da fare ma è molto impreciso. Gli manca la solita determinazione nella spinta sulla fascia. Dal 88′ VERA s.v.;

RISPOLI 6: meglio in fase difensiva che offensiva, chiude con tempismo su diverse incursioni avversarie. Merita la sufficienza;

PAZ 5: falloso in più di un’occasione, soffre parecchio la sua inattività degli ultimi tempi e provoca il calcio di rigore del raddoppio blucerchiato;

MECCARIELLO 6: volitivo, si assume la responsabilità di guidare la difesa e se la cava discretamente. Ha anche una buona occasione gol nel primo tempo. Dal 46’ BABACAR 5,5: in più di un’occasione tenta di sfondare nel gioco aereo ma viene ben controllato;

DONATI 5,5: forse condizionato da un colpo subito in pieno volto nel primo tempo non dà il suo solito contributo;

MANCOSU 5,5: nel primo tempo più ombre che luci, da lui ci si aspettano prestazioni più significative. Nella ripresa il capitano del Lecce ha il merito di realizzare in modo impeccabile come sempre il calcio di rigore del momentaneo pareggio;

BARAK 5: si vede che è reduce da un lungo stop. Si dà da fare ma appare lento ed impreciso;

TACHTSIDIS 5: inizia discretamente ma poi si spegne col passare dei minuti. Provoca il primo calcio di rigore. Dal 46’ PETRICCIONE 5,5: entra in cabina di regia ma la sua prestazione non decolla. Si limita all’ordinaria amministrazione;

FALCO 5,5: completamente fuori dal gioco nel primo tempo. Un po’ meglio nella ripresa quando, spostato a destra, si districa meglio e partecipa a diverse giocate interessanti ma senza incidere più di tanto. Dal 68’ FARIAS 6: entra con piglio e volontà, si dà da fare ma si vede che le sue condizioni fisiche non sono ottimali. Comunque dà un po’ di brio alla manovra del Lecce;

SAPONARA 6: da centravanti si vede che non si trova a suo agio, complici anche le sue precarie condizioni fisiche. Nel secondo tempo, spostato a sinistra, il suo rendimento migliora e al 48’ si procura il calcio di rigore dell’1-1. Dall’81’ SHAKHOV s.v..