Lecce-Spal 2-1, le pagelle dei giallorossi: Donati e Majer su tutti

Al Via Del Mare il Lecce, con la terza vittoria consecutiva, conquista tre importanti punti nello scontro diretto contro gli ospiti della Spal. Tra tutti bella la gara di Donati e Majer, autore del gol della vittoria.

Vigorito 6,5: chiamato nuovamente a difendere la porta del Lecce se la cava bene. dopo un’uscita azzardata ad inizio gara proprio al limite dell’area di rigore è autore di una buona prova sventando un paio di conclusioni ravvicinate degli avversari. Dimostra tempismo e sicurezza anche nelle uscite;

Calderoni 5,5: rientrato dall’assenza per infortunio va spesso in difficoltà nelle chiusure e inizialmente soffre il maggior ritmo degli avversari. Spinge poco sulla fascia data la non perfetta condizione e sul finire deve essere sostituito causa crampi. Dall’85’ Dell’Orco s.v.;

Lucioni 6: come tutti i suoi compagni in difficoltà nei minuti iniziali della gara, si riprende giganteggiando in difesa sui palloni alti. Qualche difficoltà negli appoggi;

Rossettini 6: si fa sorprendere da Petagna in occasione del gol della Spal. Migliora nel secondo tempo anche se non dimostra la sicurezza di altre occasioni;

Donati 6,5: senza dubbio la miglior prova stagionale. Si dimostra attento e abile nella marcatura nonchè preciso nei disimpegni. Sta ritrovando di partita in partita la miglior condizione;

Majer 6,5: non entra in partita nel primo tempo. Poco lucido e troppo disattento. Migliora già dal finire della prima frazione di gioco dando avvio e concludendo l’azione che porta al rigore concesso al Lecce. Firma il gol del vantaggio leccese con una conclusione in diagonale che spiazza Berisha;

Deiola 6,5: Liverani lo fa giocare basso da centrale del centrocampo e svolge il ruolo con fisicità e grande applicazione tattica tanto da riuscire ad essere un efficace filtro per la difesa;

Barak 6,5: anche lui inizialmente non sembra nella giornata migliore ma col passare dei minuti sale in cattedra distribuendo palloni con la solita qualità tecnica. Nella ripresa è propositivo, cerca la conclusione in diverse occasioni ma senza impensierire più di tanto Berisha;

Mancosu 6,5: con freddezza, quando viene chiamato non sbaglia dal dischetto al 40’. Entra nelle azioni che portano ai gol del Lecce. Sbaglia qualche traiettoria forse anche a causa del forte vento. Dal 78’ Paz s.v.;

Falco s.v.: gioca troppo poco per un giudizio. Rimedia un infortunio e deve lasciare il campo. Dal 29′ Shakhov 6: sebbene con caratteristiche diverse non fa rimpiangere Falco. Si propone spesso in fase offensiva e dà anche un buon contributo, all’occorrenza, in fase difensiva;

Lapadula 6: combatte dall’inizio alla fine con la solita grinta e generosità e per questo merita la sufficienza anche se da un centravanti ci si aspetterebbe qualche conclusione a rete in più.