Lecce-Udinese 0-1, le pagelle dei giallorossi: male a centrocampo, bene Babacar

Al Via del Mare brutta sconfitta per un Lecce apparso in generale senza carattere e senza personalità. All’Udinese basta il gol di De Paul sul finire per accaparrarsi tre punti. Tra i salentini i migliori Babacar e Gabriel. Male a centrocampo Tachtsidis e Petriccione. Insufficiente anche la difesa.

Gabriel 6: si fa trovare sempre pronto e in un paio di occasioni salva il Lecce (come al 40’ quando devia in angolo un forte tiro di Mandragora dalla distanza). Nulla può sul gol subito;

Donati 5,5: si vede che la new entry del 2020 in casa Lecce è fuori condizione. Non spinge mai sulla fascia e si limita ad un lavoro esclusivamente difensivo facendosi notare per un salvataggio in extremis con cui salva la porta del Lecce. Sbaglia grossolanamente un appoggio provocando il gol di Okaka poi comunque annullata dal Var;

Lucioni 5,5: non il solito lottatore che siamo abituati a vedere, fatica a chiudere con decisione sulle numerose incursioni dell’Udinese;

Rossettini 5,5: piuttosto statico, si fa portare spesso fuori posizione dai movimenti ad incrocio degli attaccanti ospiti;

Dell’Orco 5,5: inizia benino ma farà col passare dei minuti facendo rimpiangere il titolare del ruolo;

Petriccione 5: lo si vede solo per un tiro dal limite che finisce alto sulla traversa. Per il resto prestazione incolore e senza personalità la sua. Non si fa mai vedere per ricevere la palla malgrado i continui incitamenti del tecnico del Lecce Liverani;

Tachtsidis 5: troppo lento e compassato. Sbaglia un gran numero di passaggi e non solo per colpa del forte vento;

Tabanelli 5,5: inizia col piglio giusto inserendosi spesso in attacco ma alla distanza si spegne. Viene sostituito al 69’ da Farias 5,5: evanescente, entra in campo nel secondo tempo ma mai in partita;

Mancosu 6: si rende pericoloso in un paio di occasioni ma stenta a trovare i ritmi giusti per fornire assist efficaci per gli attaccanti. Musso con una prodezza gli nega il gol al 21’;

Falco 6: dinamico ma mai realmente pericoloso anche perché ben controllato dagli avversari. Esce di scena per lunghi tratti della gara. Dovrebbe migliorare in continuità;

Babacar 6,5: il migliore del Lecce. Fiducioso e propositivo, si muove molto su tutto il fronte d’attacco e sono sue le conclusioni più pericolose. Lascia il campo per infortunio all’81’ a La Mantia s.v.: gioca troppo poco per un giudizio.