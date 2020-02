Napoli-Lecce 2-3, le pagelle dei giallorossi: doppietta Lapadula, Saponara il migliore

Il Lecce di Liverani con personalità e grinta conquista il San Paolo e tre fondamentali punti per la sua classifica. Tra i giallorrossi doppietta per Lapadula, si distinguono Falco, Saponara e Barak.

Questi i voti dei salentini:

Vigorito 6,5: migliora di partita in partita. Più concentrato e attento nelle uscite rispetto agli ultimi match ma commette un errore su cross di Insigne offrendo a Milik l’occasione del 2-2. Si fa trovare pronto nei minuti finali della gara con un Napoli alla ricerca del pari;

Rispoli 6: tiene bene la zona. Riesce a contenere l’estro di Insigne anche se gli concede un paio di occasioni pericolose;

Lucioni 6: si fa anticipare inizialmente su qualche cross durante l’arrembaggio iniziale del Napoli. Un po’ impreciso negli appoggi. Forte di testa, ma sull’1-3 sbaglia l’intervento che consente al Napoli di accorciare le distanze;

Rossettini 6: inizialmente soffre l’impeto di Milik al quale concede un paio di occasioni. Migliora alla distanza;

Donati 6: nella prima parte di match difende bene e attacca all’occorrenza con buone sovrapposizioni. Salva un gol quasi fatto a fine primo tempo anticipando Politano. Si fa sorprendere però sul gol del pareggio del Napoli non andando a chiudere in diagonale su Milik e rischia il penalty per un fallo in area sullo stesso;

Majer 6,5: più di quantità che di qualità il suo impegno nel contrastare il centrocampo del Napoli. Lascia il posto a Petriccione 6,5: tiene palla nei momenti decisivi del match favorendo l’ottimo palleggio del Lecce nella fase finale della gara;

Deiola 6,5: dirige molto bene il centrocampo con autorità e fisicità. Dall’89’ Paz s. v.;

Barak 7: delizia con giocate di alto livello. Dà l’avvio, con un pregevole tocco, all’azione del vantaggio del Lecce e va vicino al gol al 71′. Conferma di essere stato un acquisto azzeccato;

Saponara 7,5: uno dei migliori del Lecce. Partecipa in quasi tutte le azioni offensive del Lecce impreziosendole con la sua classe;

Falco 7: conferma di esse il calciatore più estroso del Lecce. Viene anche a dare una mano in fase difensiva e dimostra di essere in un periodo di grande forma. È suo il grande assist al 60′ per il secondo gol di Lapadula. Dal 74′ Mancosu 6,5: entra subito in partita realizzando un gran gol all’81’ su punizione;

Lapadula 7: inizialmente, isolato dai compagni, quasi assente dal gioco. Ha il merito comunque di trovarsi pronto in occasione dei gol del Lecce. Cresce alla distanza tenendo palla e costringendo spesso i difensori azzurri al fallo con conseguente ammonizione.