Roma-Lecce 3-1, le pagelle dei salentini: Calabresi illude; Gabriel il migliore

Il gol di Calabresi non basta al Lecce per battere i padroni di casa. Gabriel il migliore. Male Lucioni, Barreca e Olivieri. Ingenuità di Gargiulo che lascia i compagni in 10 per gran parte del secondo tempo.

Questi i voti:

Bleve s.v. Dal 21’ Gabriel 7: evita che il Lecce subisca un risultato tennistico con prodigiosi interventi. Tra tutte provvidenziale una sua deviazione nei primi minuti del secondo tempo su tiro di Zaniolo. Nulla può sui gol;

Gendrey 6: tiene bene la fascia nel primo tempo. Si è reso protagonista di qualche spunto interessante per la manovra del Lecce. Nella ripresa subisce anche lui la superiorità tecnica degli avversari e in occasione del terzo gol dei padroni di casa si fa dribblare con troppa facilità. Rimane la sua una prestazione comunque sufficiente

Calabresi 6: inizia la gara con decisione e personalità, realizzando di testa anche il gol del momentaneo vantaggio. Distratto in occasione del secondo gol della Roma. Delle entrate fuori tempo permettono alcune ripartenze molto pericolose degli avversari;

Barreca 5,5: incerto, sbaglia diversi passaggi. Non è la sua serata migliore;

Dermaku 6: se la cava bene su Abraham. Per il resto ordinaria amministrazione. Dal 46’ Lucioni 5: brutta la sua prestazione di stasera. Disordinato tatticamente, va pressare in zone lontane dalla porta sguarnendo la difesa. Distratto anche lui sul secondo gol;

Blin 6: copre vaste zone del campo dandosi molto da fare. Va un po’ in difficoltà nel secondo tempo quando la Roma, con l’ingresso di più titolari, alza i ritmi della gara;

Listowski 6,5: molto propositivo. Dai suoi piedi passano le giocate più pericolose del Lecce e qualche bel dribbling. Dal 65’ Faragò 5,5: entra con la squadra ridotta in 10 e va spesso in difficoltà con i centrocampisti della Roma anche perchè fisicamente si mostra macchinoso;

Helgason 6: si vede che è dotato di buona tecnica. Gioca un po’ condizionato poiché si fa ammonire a inizio gara. Comunque buona la sua partita. Dal 68’ Bjorkengren 6: anche se non gioca tanto dà un contributo quantitativo al centrocampo del Lecce;

Gargiulo 5: nel primo tempo molto abile negli inserimenti. Ingenuo quando si fa espellere per seconda ammonizione su un fallo evitabile su Zaniolo;

Di Mariano 6: anche se non in perfette condizioni fisiche gioca un buon primo tempo con buoni spunti molto pericolosi per i difensori giallorossi. Dal 46’ Coda 6: entra nel momento meno favorevole per il Lecce. Comunque corre molto ma non riceve l’assistenza necessaria dai compagni per poter offendere di più;

Olivieri 5,5: evanescente, si dà da fare ma non va mai al tiro. Collabora poco col compagno di reparto.