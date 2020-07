Sassuolo-Lecce 4-2, le pagelle dei giallorossi: si salvano solo Barak e Farias

Sesta sconfitta consecutiva per il Lecce di Liverani che cede in casa del Sassuolo: il gol di Lucioni e l’impeccabile calcio di rigore di Mancosu non bastano per contenere i padroni di casa. Si salvano solo le prestazioni di Barak e Farias.

Di seguito i voti dei salentini:

Gabriel 6: incolpevole sui gol. In almeno un paio di occasioni si dimostra concentrato e attento;

Donati 5,5: inizialmente subisce l’estro di Boga. Nel corso dei minuti, aiutato dai raddoppi dei compagni, sembra avergli preso le misure anche se in occasione del terzo gol se lo fa scappare;

Lucioni 5,5: si fa sorprendere sul gol di Caputo. Si riscatta parzialmente segnando il gol del pareggio ma comunque la sua prova risulta insufficiente;

Paz 5: anche lui si fa sorprendere in occasione del primo gol del Sassuolo per un’incomprensione con Lucioni. Provoca anche il calcio di rigore e non chiude quasi mai i varchi che si aprono nella difesa;

Calderoni 5,5: nel primo tempo, pur non brillando, ha il merito dell’assist a Lucioni per il pareggio del Lecce. Nella ripresa non dà il solito contributo nella fase offensiva e si dimostra in occasione del quarto gol subito;

Petriccione 5: subisce l’aggressività e la fisicità degli avversari, non dá il solito contributo alla manovra del Lecce e viene giustamente sostituito. Dal 67’ Mancosu 6: entra in campo giusto in tempo per battere il calcio di rigore che trasforma in gol con la solita freddezza. Dà dinamicità all’arrembaggio finale del Lecce anche se il suo contributo non basta ad evitare la sconfitta;

Tachtsidis 5: prestazione non sufficiente la sua. Non riesce praticamente mai a dare avvio alla manovra della sua squadra;

Barak 6,5: il migliore del Lecce. Molto attivo sia in difesa che in attacco. Si vede che le condizioni fisiche migliorano di partita in partita. Entra in quasi tutte le azioni del Lecce;

Farias 6: dinamico, è uno dei pochi a dare pericolosità alla manovra del Lecce. Pur non ancora in perfette condizioni fisiche uno dei più brillanti;

Shakhov 5: fuori dal gioco, impalpabile. Dal 67’ Falco 5: pecca di egoismo in un’occasione d’oro per il Lecce provocando, invece, la ripartenza del Sassuolo che porta al gol del 3-2;

Babacar 5,5: nel primo tempo si vede solo per un fallo subito e per un fallo commesso. Non va mai al tiro. Nel secondo tempo si muove di più e ha il solo merito di essersi procurato il calcio di rigore del momentaneo pareggio.