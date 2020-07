Udinese-Lecce 1-2, le pagelle dei giallorossi: Lapadula dà la speranza

Il Lecce conquista tre importantissimi punti per la corsa alla salvezza. Prestazione di sacrificio e impegno per tutta la formazione. Mancosu non sbaglia dal dischetto e Lapadula decisivo per il gol della vittoria. Insufficiente Paz.

Questi i voti dei salentini:

Gabriel 6,5: ordinaria amministrazione per lui nel primo tempo. Viene impegnato un paio di volte e se la cava egregiamente. Salva il risultato all’87’ con un’uscita spericolata su Lasagna al quale chiude tutto lo specchio della porta;

Donati 6: diligente e ordinato, sempre attento ed efficace nelle chiusure. Spinge quando può anche sulla fascia;

Paz 5,5: fa un fallo inutile a metà campo che gli costa la squalifica per l’ultima di campionato. Un po’ passivo sul gol dell’Udinese. Dal 51’ Meccariello 6: appena entrato riesce a non dare campo al velocissimo Lasagna, giganteggia nel gioco aereo;

Lucioni 6: si fa sorprendere solo da un colpo si testa di Okaka nel primo tempo, per il resto se la cava con mestiere;

Calderoni 6: buono il suo rientro, non fa cose eccezionali ma gioca con impegno e determinazione. Dal 51’ Dell’Orco 6: si propone spesso sulla fascia però nella concitazione sbaglia qualche passaggio;

Shakhov 6: più attivo delle ultime prestazioni, entra spesso nella manovra del Lecce;

Petriccione 6: diligente e ordinato nel suo ruolo di regista. Peccato che non metta fisicità per affrontare meglio la fase di non possesso. Dall’82’ Tachthsidis s.v.;

Barak 6: disattento sul gol dell’Udinese. Per il resto corre con il solito impegno. Ha il merito di entrare nell’azione del gol del Lecce con l’assist a Lapadula;

Mancosu 6,5: tarda ad entrare in partita, sbaglia alcuni appoggi a centrocampo. Si riprende dimostrando personalità dopo i precedenti due errori consecutivi dal dischetto, realizzando il rigore del pareggio del Lecce. Esce per infortunio. Al suo posto Majer 6: entra da subito in partita. Corre tanto, recupera molti palloni e fa valere la sua esperienza;

Falco 6: inizia molto bene con intraprendenza e va al tiro in un’occasione. Cala sul finire del primo tempo, ma durante il forcing finale del Lecce dà comunque il suo importante contributo;

Lapadula 6: si vede poco. Forse la stanchezza si fa sentire. Cresce nel secondo tempo e si riscatta segnando un gol importantissimo per le speranze del Lecce.