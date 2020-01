Verona-Lecce 3-0, le pagelle dei giallorossi: si infortuna Gabriel, espulso Dell’Orco

Al Bentegodi il Lecce cede al Verona di Juric. Tra i salentini da salvare solo le prove di Mayer, Rossettini e Gabriel (sostituito alla mezz’ora per infortunio). Dell’Orco si fa espellere al 67′.

Gabriel 6,5: continua a rivelarsi fondamentale per la squadra di Liverani. Senza colpe sul gol, neutralizza con grandi interventi diverse conclusioni dei gialloblù ma solo fino al 28’ quando per infortunio viene sostituito da Vigorito 5,5: non il migliore esordio in Serie A per lui. Incassa subito (anche se senza troppe colpe) il gol di Pessina a cui poi nega poco dopo la doppietta, ma sbaglia l’uscita all’86’ regalando un calcio di rigore agli avversari;

Donati 5,5: sta ritrovando la forma ma ancora non garantisce sicurezza e solidità ed è piuttosto impreciso negli appoggi;

Lucioni 5: non dà solidità al reparto come in genere siamo abituati a vedere. Poteva fare qualcosa di più in occasione del primo gol dove lascia libero Dawidovicz di colpire di testa. Dal 42’ da Majer 6: uno dei pochi che si salva. Entra sin da subito in partita colpendo la traversa dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Si fa vedere spesso e passano da lui le comunque poche azioni del Lecce. Cala alla distanza anche lui;

Rossettini 6: qualcosa di positivo nel reparto difensivo viene da lui. Mostra personalità e autorevolezza ma poi non può fare miracoli nel grigiore generale. Merita comunque la sufficienza;

Dell’Orco 5: inizia male e finisce peggio. Molte sbavature in fase difensiva e spinge poco e niente sulla sua fascia. La sua irruenza viene poi punita con una doppia ammonizione nel corso della gara e seguente espulsione;

Rispoli 5,5: corre tanto ma non dà un apporto importante in fase di impostazione, nè sicurezza in fase difensiva. Nel secondo tempo a tu per tu col portiere ha una buona occasione ma la spreca malamente;

Tachtsidis 5,5: lo rivediamo titolare per l’assenza di Petriccione e ad inizio gara dimostra di volersi riconquistare il ruolo impostando con impegno la manovra però la sua prova non è sufficiente. A pochi minuti dal termine, inoltre, subisce un infortunio che si spera non sia grave;

Deiola 5,5: poco dinamico e poco convinto nei contrasti. Soffre la velocità del centrocampo veronese;

Mancosu 5,5: brutta prestazione anche per il capitano. Manca per tutto il macth la sua dose di esperienza e grinta;

Lapadula 5,5: servito male e poco dai compagni, si muove tanto ma rimane evanescente sotto porta. Da lui ci si aspetta di più;

Babacar 5,5: mostra come sempre la sua tecnica e prova a servire i compagni con buone giocate ma rimane tutto fine a se stesso. Dal 69′ Meccariello s.v..