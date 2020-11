Cavese-Ternana 0-5: seconda grande vittoria delle Fere su Cusano Italia TV

La diretta dei match su Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre, porta fortuna alla Ternana che dopo aver dominato il Catanzaro tra le mura amiche (5-1), raccoglie un nuovo importante successo sul terreno di gioco della Cavese. Uno 0-5 che non lascia spazio ad interpretazioni: sugli scudi Falletti, Proietti, Furlan e Daniele Vantaggiato, autore di una doppietta.

Le Fere dominano dall’alto la classifica della Serie C Girone C, con 4 lunghezze di vantaggio dalla coppia Bari-Teramo (che, però, hanno disputato rispettivamente 1 e 2 gare in meno rispetto alla squadra allenata da Lucarelli, ndr). La Ternana è reduce da un filotto di 5 successi nelle ultime 5 partite disputate, un ottimo ruolino di marcia che delinea le potenzialità di una squadra che punta forte al ritorno in Serie B.