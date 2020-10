Serie C, Unicusano Tv trasmetterà le partite della Ternana in chiaro

Unicusano Tv si prepara a far vivere agli amanti del calcio le emozioni della Ternana, oggi militante in Serie C. Una nota ufficiale della terza divisione calcistica italiana ha confermato infatti che le gare degli umbri saranno trasmesse sul canale 264 del digitale, su scala nazionale. Di conseguenza, a ruota, anche i supporter delle formazioni che affronteranno i rossoverdi potranno assistere in chiaro ai match delle loro squadre del cuore.

Tutto merito del presidente Stefano Bandecchi, che in tempi di Coronavirus ha provato in tutti i modi ad ovviare al problema della negazione dell’accesso agli impianti sportivi. Un provvedimento non indifferente, che segna anche un piccolo pezzo di storia del calcio nostrano in televisione. Quella attuale è la terza stagione consecutiva in Serie C per i ragazzi allenati da Cristiano Lucarelli, che sognano chiaramente il ritorno a palcoscenici più importanti. Con una spinta mediatica così considerevole, nulla è precluso. Insomma, da oggi tutti quanti, sulla carta, possono tifare Ternana.