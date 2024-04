Roma-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: non si salva nessuno

Il Milan perde a Roma contro i giallorossi e dice addio all’Europa League. All’Olimpico finisce 2-1 per i capitolini, nonostante fossero in 10 contro 11 dal 31’ del primo tempo a causa dell’espulsione di Celik per fallo su Leao.

Maignan 5: due gol subiti quasi da incolpevole, ma è uno dei tanti a commettere qualche errore di troppo con il pallone.

Calabria 4: ruolo atipico a centrocampo, perde la bussola delle sue qualità. In difficoltà. (Dal 45’ Reijnders 4,5: si muove senza dare punti di riferimento, ma la gestione del pallone è da rivedere).

Gabbia 5: il gol segnato non deve illudere. Una sua leggerezza consegna la palla a Dybala per il 2-0, tanta imprecisione.

Tomori 4,5: anche per lui non è una serata facile. In più nel secondo tempo la nuova disposizione tattica lo confonde e più volte discute con Maignan.

Hernandez 5: qualche accelerata, ma senza esiti positivi. Oggi non è stata la sua partita.

Musah 4,5: Pioli crede tanto in lui, ma la fiducia non viene ricambiata. Fatica a saltare l’uomo e ad esprimere tutte le sue qualità. (Dal 69’ Florenzi sv)

Bennacer 4: la sua partita dura 40’ ed è la brutta copia di sé stesso. (Dal 40’ Jovic 4; buttato subito nella mischia per provare a dare peso offensivo, non incide minimamente nel match).

Pulisic 4: una delle prestazioni più brutte, se non la più brutta, della sua carriera al Milan. Si scontra sempre con l’avversario e fatica in tutto. (Dal 69’ Okafor sv).

Loftus-Cheek 3,5: un tempo devastante, in negativo. Sfortunato sul tiro a colpire la traversa, ma è troppo poco rispetto al suo. (Dal 46’ Chukwueze 5: nella serata negativa, forse il più lucido tra i rossoneri. Salta l’uomo a fasi alterne, ma la squadra si aggrappa a lui per qualche giocata che poi si spegne).

Leao 4: predicatore nel deserto quando scende a raffica, ma poi sbatte contro i giallorossi. va a fasi alterne, oggi più sì che no.

Giroud 3,5: non era la sua partita e lo si è capito dall’istante. Pioli non lo cambia, ma non gli arrivano palloni e i pochi a disposizione li spreca.

All.Pioli 4: sui social tutti lo vorrebbero dimissionario. Contro la Roma le idee sono confuse (vedere Tomori non capire cosa deve fare, per capire), ma c’è anche da dire che nessuno dei giocatori in campo lo aiuta a tirare fuori il coniglio dal cilindro.