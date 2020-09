Crotone-Milan 0-2, le pagelle dei rossoneri: Kessié e Diaz piegano i calabresi

Allo stadio Ezio Scida di Crotone ha vinto il Milan nella seconda giornata di campionato 2020-21.

Il risultato finale è a favore dei rossoneri: 2-0 firmato dal rigore di Franck Kessié e dalla rete di Brahim Diaz, al debutto in campionato dal 1′ insieme a Sandro Tonali. Di seguito le pagelle degli uomini di Stefano Pioli.

Donnarumma 6: un pomeriggio senza troppi problemi, gestisce bene quando gli arriva il pallone in zona.

Calabria 6,5: propositivo e in forma, il primo tempo è all’insegna del dialogo con Saelemaekers con cui conquista la fascia destra. Protegge il suo lato nel corso della ripresa.

Kjaer 7: attento su ogni pallone, la chiusura su Simy a 10′ dalla fine vale un gol. Nel mezzo tante altre belle coperture. La traversa gli nega la gioia della rete.

Gabbia 6: rispetto alle ultime uscite non va in affanno, segue il compagno di reparto e gestisce al meglio la sua posizione.

T. Hernandez 7: suo il lungo lancio per Rebic che poi si guadagna il rigore. Quando scende è sempre pericoloso, con grande personalità.

Tonali 6: debutto dal 1′ in campionato con la maglia rossonera, si ambienta in mezzo al campo e fa intravedere qualcosa dei suoi colpi. (Dal 63′ Bennacer 6: continua il lavoro di Tonali).

Kessié 7: prova di spessore, di quantità. Onnipresente in tutto il campo, la fase di interdizione è positiva. Il gol su rigore è preciso e angolato.

Saelemaekers 6,5: più che sufficiente, va oltre all’ordinario. Duttile e bravo ad ambientarsi in ogni zona del campo, un jolly sempre più prezioso per questa squadra. (Dal 63′ Castillejo 6: qualche giocata senza dare troppi punti di riferimento agli avversari).

Calhanoglu 7: non segna, ma fa tutto il resto. Guida, gestisce, ordina e compatta: senza Ibra è lui il leader sul rettangolo di gioco. (Dall’82’ Krunic s.v.: in tempo per colpire la traversa nel finale di gara)

Diaz 6,5: debutto dal fischio d’inizio anche per lui e un gol di rapina. Si fa trovare nei posti migliori, nei momenti giusti. (Dall’82’ Leao s.v.: entra in campo in modo gagliardo, in attesa di vederlo schierato dall’inizio).

Rebic 6,5: si guadagna il rigore dell’1-0 firmato da Kessié, davanti non dà punti di riferimento e gioca in coro ai tre che gli stanno dietro. Esce dopo un infortunio al gomito. (Dal 57′ Colombo 6: si muove bene davanti, corre molto per recuperare palloni e prova a far salire la squadra).

All. Pioli 7: due scommesse dall’inizio, il resto è ormai consuetudine. Il suo Milan sta prendendo sempre più forma, nonostante le pesanti assenze di gente come Ibrahimovic e Romagnoli.