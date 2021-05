Milan-Benevento 2-0, le pagelle dei rossoneri: serviva una risposta

L’anticipo del sabato sera della 34^ giornata di Serie A premia il Milan. Contro il Benevento finisce 2-0, reti di Calhanoglu e Hernandez. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6: poco impegnato, ma difende nell’ordinarietà. Dopo sette partite la sua porta rimane inviolata, buon risultato.

Dalot 6: in crescita e fa sua la fascia, cerca spesso Saelemaekers e si propone in area di rigore.

Tomori 6,5: buoni interventi, di quelli che conoscevamo. Segue il pallone con grande attenzione e mette a segno un paio di chiusure degne delle sue qualità.

Romagnoli 6: oggi la coppia con Tomori funziona, sintonia. Ritorna in campo con tanta speranza verso queste ultime partite. Ha aiutato a tenere a distanza pericoli per Donnarumma.

Hernandez 6,5: più vivace rispetto alle ultime uscite e soprattutto in gol, voluto e ottenuto. Una svolta che può rivelarsi fondamentale per il finale di stagione. (Dal 76′ Calabria s.v.).

Bennacer 6: bene e male, ma alcune leggerezze potrebbero costare caro tanto che la sua partita dura 45′. Il giallo (più arancione) sarebbe potuto diventare un ostacolo difficile da superare. (Dal 46′ Tonali 6: entra bene in campo e riprende la parte positiva del gioco di Bennacer. Propositivo).

Kessié 6.5: prezioso come sempre, soprattutto indirettamente in occasione del gol di Calhanoglu. Altra prova di carattere e qualità.

Saelemaekers 7: dialoga con Dalot, ma davanti è anche bravo a incunearsi tra le maglie del Benevento per provare a far male. Alza la squadra nei tentativi di collaborazione con Ibra. (Dal 76′ Castillejo 4: sul due a zero quasi archiviato il fallo che gli costa il giallo e la presenza contro la Juventus è da matita blu).

Calhanoglu 7: in rete dopo pochi minuti, partita indirizzata. Serviva qualcosa in più da lui e questa sera ha risposto presente. (Dall’85’ Diaz s.v.).

Leao 5: la sufficienza non è ancora sua, ha palle troppo importanti che possono e devono essere concretizzare da lui. Il risultato oscura un’altra prova non totalmente da lui. (Dal 76′ Rebic s.v.).

Ibrahimovic 7: a risultato sicuro mette in campo no look e colpi di classe piacevoli da vedere, anche se i compagni non li sfruttano al meglio. Sfortunato in zona gol: Montipò gli blinda la porta.

All. Pioli 6.5: non poteva esserci altro risultato possibile, ci sono aspetti positivi su cui continuare a lavorare. La Champions passa anche da qui.