Milan-Cagliari 4-1, le pagelle dei rossoneri: grande prova a San Siro

Prima partita stagionale a San Siro, grande vittoria targata Milan. I rossoneri vincono contro il Cagliari per 4-1 e davanti sul loro pubblico mettono in scena un’importante prestazione corale. Di seguito le pagelle degli uomini di Stefano Pioli.

Maignan 6: può poco sul gol di Deiola, il resto è pura amministrazione tranne la buona parata al 78′ in occasione della punizione insidiosa di Lykogiannis.

Calabria 6,5: copertura importante sulla sua fascia, blocca molte potenziali ripartenze del Cagliari. Recuperi importanti anche in tutto il campo.

Kjaer 6,5: rete a parte, da lì non passa nulla. Sempre attento ai tentativi offensivi dei sardi, crea una diga su Joao Pedro.

Tomori 6,5: dialoga con il suo compagno di reparto senza soffrire particolari affanni.

Hernandez 6,5: prezioso contributo di velocità e quantità. Quando c’è da correre non si risparmia, attento anche in fase difensiva. Regala a Giroud il tiro dal dischetto che vale la doppietta del numero 9.

Tonali 7,5: il gol su punizione è una prelibatezza, ma non è l’unico dettaglio degli oltre 60′ di gioco del centrocampista rossonero. Dimostra grande personalità, entrando nei meccanismi offensivi e provando in più occasioni di servire cross ai suoi compagni di squadra. (Dal 67′ Bennacer 6: prosegue il lavoro di Tonali in mezzo al campo, mantenendo l’equilibrio necessario fino alla fine del match).

Krunic 6,5: dalla sua zolla del campo passa molto della vittoria. Un po’ meno dietro le quinte, ma il fatto che non sbaglia nulla significa equilibrio e compattezza.

Saelemaekers 7: gli manca davvero solo il gol perché per il resto va oltre il classico compitino. Buon apporto davanti, ma anche dietro quando decide di immolarsi in maniera perfetta su Deiola togliendogli un pericoloso pallone dai piedi che evita pericoli. (Dal 67′ Florenzi 6: entra bene in partita, aiuta i suoi a proteggere la porta di Maignan).

Diaz 7,5: il Milan ha davvero bisogno di un (altro) trequartista? Perfeziona il tiro di Leao che vale un gol, serve un assist al bacio per il primo gol di Giroud in maglia rossonera. Sulla trequarti è vivace e propositivo. What else? (Dall’85’ Maldini s.v.).

Leao 7: gol e sprazzi di qualità. Al Milan serve un Leao così, capace di gestire il pallone con la sua intelligenza calcistica. I suoi tentativi rapidi di discesa aiutano il Milan a rendersi pericoloso nell’area avversaria. (Dal 67′ Rebic 6: continua il lavoro di Leao, nel finale prova a entrare nel tabellino marcatori con personalità).

Giroud 8: debutto migliore non ci poteva essere. Non solo per la doppietta alla prima a San Siro, ma per i tocchi di classe e di qualità espressi sul rettangolo verde. Il peso in area di rigore si sente tanto: ecco il 9 del Milan. (Dal 91′ Castillejo s.v.).

All. Pioli 7: due vittorie su altrettante gare e buone prospettive per il futuro. Con un Milan macchiato ancora da qualche assenza importante, schiera un 11 che non fa intravedere problemi. Un primo tempo di grande calcio e tante idee da sviluppare. La crescita dei molti è passata dalla sua gestione.