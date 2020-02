Le pagelle del Milan di Stefano Pioli, impegnato nella Semifinale di Andata della Coppa Italia contro la Juventus. La gara è terminata 1-1, con le reti di Rebic e di Cristiano Ronaldo su rigore nel secondo tempo. Milan che dopo il vantaggio ha perso per espulsione Theo Hernandez, protagonista di una doppia ammonizione.

Donnarumma 6: Inoperoso fino al calcio di rigore di Cristiano Ronaldo. Battezza un angolo, ma il portoghese lo fredda calciando centralmente.

Calabria 6: La gara sarebbe ottima del terzino rossonero, che commette però l’ingenuità nel finale che regala il calcio di rigore alla Juventus.

Kjaer 6,5: Difende con ordine, vincendo tutti i duelli aerei con gli attaccanti bianconeri. Un passo avanti rispetto al Derby di domenica scorsa.

Romagnoli 6,5: Il capitano del Milan giganteggia in questa gara. Sicuro, tra i pochi che riesce a fermare uno scatenato Dybala.

Theo Hernandez 5,5: Partita non della stessa sostanza cui aveva abituato i tifosi rossoneri. Ingenuo, si fa ammonire due volte e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Bennacer 6,5: Solita partita fatta di grande dinamismo dal piccolo centrocampista algerino. Qualche errore in fase di impostazione, ma ci può stare.

Kessiè 6,5: Corre in tutte le zone del campo dall’inizio alla fine della gara. Avrebbe anche un paio di buone occasioni per segnare, ma manca di lucidità.

Calhanoglu 6,5: il turco inizia a strappare applausi al pubblico di San Siro. Corre, lotta, imposta e cerca sempre più spesso la conclusione.

Castillejo 6,5: Lo spagnolo fa capire perchè ha rubato il posto a Suso e Pioli lo schiera con continuità. Corre a tutta fascia, suo l’assist per la rete di Rebic.

Ibrahimovic 6,5: Lo svedese è meno incisivo rispetto alla gara con l’Inter, ma continua a vincere tutti i duelli aerei con i migliori difensori del nostro campionato. Allenatore in campo per i suoi giovani compagni.

Rebic 7: Il migliore. Gol a parte, crea sempre pericoli alla porta di Buffon, salta sempre l’avversario, dialoga bene con Ibrahimovic.

Saelemaeckers 6: Il giovane belga entra ancora per uno spezzone di gara. Sembra avere buona gamba, può avere delle qualità che in casa Milan sperano presto di vedere.

Laxalt 6: Sulla sua fascia si trova spesso sia Dybala sia Cuadrado. Il terzino uruguyano riesce comunque a contenere discretamente i due sudamericani bianconeri.

Paquetà s.v.: Pioli lo manda in campo nel finale. Aiuta la squadra nei minuti di sofferenza finali.