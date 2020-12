Genoa-Milan 2-2, le pagelle dei rossoneri: attacco insufficiente

Le pagelle del Milan nel pareggio sul campo del Genoa: 2-2 il finale.

Donnarumma 7: tiene in partita il Milan, parate fondamentali. Non può nulla sulla doppietta di Destro.

Calabria 6,5: gol importante, bello e preciso. Sul primo gol è nel gruppo di chi sbaglia, ma non è colpa sua.

Romagnoli 5,5: assist per il gol di Kalulu, però non lo aiuta in occasione delle reti subite, soprattutto sulla prima.

Kalulu 6: a due facce. Malissimo sui gol del Genoa, colpevole. Determinante nella rete che vale il pareggio. Deve crescere.

Dalot 5: partita difficile e complicata, non riesce ad esprimersi sulla fascia. Il peso di Theo Hernandez si sente.

Tonali 6: migliore in campo nel primo tempo, poi mantiene alto il valore del centrocampo con il suo compagno di reparto Kessie.

Kessie 6: ago della bilancia di questa squadra, peso e sostanza in mezzo al campo. La difesa è in emergenza e lui si aggiunge al reparto arretrato per dare manforte. (Dal 77′ Diaz 6: entra bene in campo, propositivo. Senza dare punti di riferimento).

Castillejo 6,5: positivo nel primo tempo, sai che da un momento all’altro lui può cambiare qualcosa. Cambio costretto per cercare di aumentare il peso offensivo nel finale. (Dal 53′ Hauge 5: male anche questa sera, un po’ di passi indietro. Fatica nell’uno contro uno, non cambia le sorti della manovra).

Calhanoglu 6: sufficienza piena, anche se conosciamo le sue vere potenzialità: non è al top. Bravo a partecipare al gol di Calabria.

Leao 5: la sufficienza è lontana, dovrebbe fare ben altro per dare pericolosità ad un attacco che sente troppo l’assenza di Ibra.

Rebic 5: non è il suo ruolo e si vede da troppe partite. Manca di cattiveria in area, i pochi palloni li gestisce male. (Dal 54′ Saelemaekers 6: mina vagante, subentra con idee e proposizione).

All. Pioli 6: prendere il buono e andare avanti. Mancano giocatori chiave, la sua squadra non molla mai. Continuare su questa strada.