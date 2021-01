Cagliari-Milan 0-2, le pagelle dei rossoneri: nel segno di Ibrahimovic

Allo stadio Sardegna Arena di Cagliari il Milan ha vinto 2 a 0 contro la formazione sarda. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6,5: solo ordinaria amministrazione, fino al 63′ quando dice “no” con freddezza a Simeone. Si ripete su Cerri nei minuti finali di gioco.

Calabria 7: sostanza e qualità, è in un periodo di grane fiducia. Il palo gli nega la gioia del gol. Va oltre la sua fascia, si fa trovare ed è bravo a difendere. In questo momento è tassello essenziale per Pioli.

Romagnoli 6: giallo ingenuo che gli costa la prossima sfida contro l’Atalanta. Per il resto non soffre le poche offensive del Cagliari.

Kjaer 6,5: regia in difesa, sempre attento con sicurezza. Deve abbandonare il campo a fine primo tempo per una presunta lombosciatalgia. (Dal 46′ Kalulu 6: sufficienza piena, adattato da centrale. Testa e posizione, regge i confronti con Simeone prima, poi controlla Cerri e Pavoletti).

Dalot 6: commette qualche errore di troppo, ma è bravo a seguire le indicazioni che gli fornisce mister Pioli. Si percepisce la differenza con Hernandez.

Kessié 6,5: fisico e intelligenza, detta i tempi e i modi del centrocampo rossonero. Fa la differenza.

Tonali 6,5: buona prova, in crescita. Propositivo, con responsabilità. (Dal 72′ Meité 6: buon debutto dell’ex Torino al fianco di Kessié, qualche discesa e controllo della posizione).

Castillejo 6: in un reparto in emergenza, non sfigura e prende per mano il reparto offensivo. Cerca Ibra, trova falli e non dà punti di riferimento.

Diaz 5,5: luci e ombre, incostante per gran parte della sua gara. Da lui ci si aspetta molto di più. (Dall’83’ Conti s.v.).

Hauge 5,5: in Europa si gioca diversamente, gli mancano spazi e idee. Fatica a saltare l’avversario e a proporre l’inventiva in zona d’attacco. (Dal 66′ Saelemaekers 4: la sua partita dura 8′ in cui entra e rimedia due gialli lasciando i suoi in 10).

Ibrahimovic 7: rigore perfetto, raddoppio da grande giocatore. In attesa di Mandzukic, lo svedese risponde presente nuovamente. Al suo rientro in campionato da titolare, il Milan ha bisogno e lui risponde presente.

All. Pioli 7: Milan in emergenza, no problem. Non è facile trovare la quadra migliore da proporre ad ogni giornata. Anche oggi sceglie bene i suoi (anche un po’ costretto), ma dà coraggio e fiducia a giocatori che sul campo ricambiano con qualità.