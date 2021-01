Inter-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: Ibra nel bene e nel male

A San Siro il derby è nerazzurro. La sfida tra Inter e Milan finisce 2-1 per gli uomini di Conte con gol di Lukaku e Eriksen. Ibra segna, ma poi si fa espellere.

Tatarusanu 7,5: una gamba di richiamo, altre due parate salva-risultato. Bravissimo a neutralizzare il tu per tu con Lautaro, ci mette la manona su Lukaku. Sul rigore può poco, come sulla punizione super di Eriksen.

Dalot 6: buona prova del terzino che questa sera fa rifiatare Calabria.

Kjaer 6: due buoni interventi, poi è costretto ad uscire per infortunio. Sfortunato. (Dal 20′ Tomori 6,5: debutto più che positivo per il nuovo centrale del Milan.

Hernandez 6: a ritmi alternati, ma dalla sua fascia arrivano le sensazioni più pericolose.

Kessié 5,5: buone cose alternate a svarioni che potrebbero costare tanto. Altalenante.

Meité 4,5: provoca il fallo che regala ad Eriksen il gol vittoria. Male in tante altre occasioni.

Saelemaekers 6: esce stremato dopo aver dato quasi tutto. (Dall’85’ Castillejo s.v.)

Diaz 6: corre e non dà punti di riferimento, una mina vagante sulla trequarti. (Dal 60′ Rebic 5: assente e poco propositivo, la sua entrata non cambia le sorti del match).

Leao 6,5: sempre dinamico e propositivo, in crescita. Quando il Milan resta in 10′ aiuta in difesa. (Dall’85’ Krunic s.v.).

Ibrahimovic 4: gol da biliardo, reazione spropositata, fallo da inesperienza. Ibra nel bene e nel male condanna i rossoneri.

All. Pioli 6: il suo Milan risponde presente, poi piano piano si sgretola causa inferiorità numerica. Ripartire da quanto di buono visto.