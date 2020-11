Lilla-Milan 1-1, le pagelle dei rossoneri: Bennacer migliore in campo

Il Milan raccoglie un pareggio in Francia nella quarta giornata di Europa League. Allo Stade Pierre-Mauroy finisce 1-1 tra Lilla e i rossoneri. Il Milan, oggi guidato ancora da coach Daniele Bonera, passa in vantaggio con Castillejo al 46′, Bamba pareggia al 65′. Lilla primo a 8 punti, seguono i rossoneri a 7, Sparta Praga 6 e Celtic 1. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6,5: buon primo tempo, non può nulla sul gol del pareggio.

Dalot 6: scende meno di Calabria, però copre bene la sua posizione e non perde mai la costanza.

Gabbia 6: sufficienza piena, non soffre particolarmente i tentativi di offensiva avversaria.

Kjaer 6,5: guida la difesa con la solita personalità.

Hernandez 6,5: fa sua la fascia sinistra, come è solito. Approfitta spesso degli spazi troppo generosi lasciati dagli avversari.

Tonali 6: qualche errore di troppo, ma è bravo a innescare Rebic in occasione del gol rossonero. Ampi margini di crescita, sicuramente.

Bennacer 6,5: che fosse il perno del centrocampo rossonero lo si era già capito, ma oggi diventa utilissimo anche a sostegno della difesa.

Castillejo 6,5: impreciso sui cross, meglio nell’approfittare dei tentativi di assist di Calhanoglu. Dal gol in poi acquista grande fiducia.

Calhanoglu 6: si traveste in uomo assist, anche se non è la sua migliore prestazione. Esce presto per stanchezza. (Dal 61′ Diaz 6: entra bene in campo per provare a spingere nel finale).

Hauge 5,5: più concreto quando entra nei finali di partita, migliorerà sicuramente. Oggi fatica troppo. (Dal 77′ Krunic s.v).

Rebic 6: inizio tutto in salita, la forma non è delle migliori, ma è appena rientrato da un infortunio. Poi fornisce l’assist a Castillejo per il momentaneo 1-0. (Dal 61′ Colombo 6: prova a mantenere alta la squadra).

All. Bonera 6: un Milan diverso da quello dell’andata, ma questa squadra avrebbe potuto fare sicuramente di più. Discorso qualificazione ancora aperto.