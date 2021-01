Milan-Torino 2-0, le pagelle dei rossoneri: Leao e Kessié per la vittoria

A San Siro il Milan è tornato alla vittoria. Contro il Torino finisce 2-0 per i rossoneri. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Pioli.

Donnarumma 7: impegnato quanto basta da un Torino timido sotto porta. In pieno recupero nega la gioia del gol a Segre con un intervento super che intercetta un tiro viziato da una deviazione.

Calabria 6,5: parte da terzino, per esigenza ritorna poi in mezzo al campo. L’unico errore lo commette quando perde palla in occasione del potenziale rigore per i granata, poi tolto dal var. Al fianco di Kessié cresce ancora di più, bravo nella fase di interdizione.

Kjaer 7: quanto è importante per la difesa lo si capisce in partite come queste. Preciso negli interventi, produce sicurezza.

Romagnoli 6,5: segue il compagno di reparto. Il capitano si fa sentire e gestisce bene il reparto difensivo.

Hernandez 7: una macchina, non lo ferma niente. Il primo gol parte da una sua cavalcata, poi è tutto quantità e qualità.

Kessié 7: freddo dal dischetto, fisico e mente in mezzo al campo. Sfiora la sua doppietta personale, imprescindibile nell’undici titolare.

Tonali 6: rientra bene in campo, con autorevolezza. Poi un infortunio lo costringe ad abbandonare il rettangolo di gioco in barella. Da quel momento il Torino cresce. (Dal 54′ Dalot 6: dentro a freddo, dopo un impatto con errori, si sistema bene sulla fascia).

Castillejo 6: sufficienza piena, si muove bene su tutta la trequarti.

Diaz 6,5: personalità, si fa notare in un paio di occasioni. Cresce durante il match, esce per un problema fisico. (Dal 60′ Calhanoglu 6: positiva mezzora di gioco, in vista del futuro).

Hauge 6: sottotono rispetto ad altre uscite stagionali, ma non sfigura. Si fa vedere meno degli altri suoi compagni di reparto. (Dall’85’ Maldini s.v.).

Leao 7: bellissima l’intenzione sul gol del vantaggio, gode di buona salute e tanta fiducia. Mezzo punto in meno per la simulazione che gli costerà la squalifica contro il Cagliari. (Dall’85’ Ibrahimovic s.v.).

All. Pioli 7: nonostante i rientri di Ibrahimovic e Calhanoglu, il suo Milan resta in emergenza. Schiera una formazione che produce sicurezza e qualità, buona prova anche questa sera.