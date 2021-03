Milan-Udinese 1-1, le pagelle dei rossoneri: Kessié salva quel che può

Milan-Udinese finisce 1-1, le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 4,5: un po’ di colpe sul gol di Becao le ha, di certo nessuno lo aiuta a fare meglio. Peccato.

Kalulu 5: abbiamo visto meglio dalle sue parti, purtroppo non va oltre il compitino. (Dal 63′ Calabria 6: nel finale è più pericoloso lui in attacco che tutti gli altri. Fa quel che può, ma questo non è nemmeno il suo compito).

Kjaer 6: sufficienza piena, non soffre mai e rimane in controllo della zona difensiva per tutto il match.

Romagnoli 6,5: il salvataggio sulla linea vale molto, soprattutto dopo le tante parole spese su di lui negli ultimi giorni. In coppia con Kjaer chiude le offensive avversarie.

Hernandez 5: falli di frustrazione, poco reattivo dal centrocampo in su. Non è quello che conosciamo, oggi risente molto della partita.

Tonali 6: un buon primo tempo, ma causa infortunio è costretto ad abbandonare presto il campo. (Dal 46′ Meité 5: non impatta con il match e la sua fatica rallenta le manovre rossonere).

Kessié 6,5: meno male che c’è lui, rigore a parte. La sicurezza in mezzo al campo, la fisicità di riuscire a rimediare agli errori degli altri.

Castillejo 5,5: in un primo tempo anonimo in zona d’attacco, lui si rende pericoloso in un’occasione. Il resto è sempre tutto a metà: parte bene, ma la conclusione non c’è. (Dal 75′ Saelemaekers s.v.).

Diaz 5: la sua prestazione è molto spezzettata, non ha vice facile tra le maglie dell’Udinese. (Dal 63′ Hauge 5: entra in campo e la situazione non migliora).

Rebic 5: passo indietro rispetto alla trasferta di Roma, manca la costanza e la precisione.

Leao 4: così no, di impiccio e poco utile alla causa. La personalità in queste partite è importante, certe volte sembra pure svogliato di essere in campo.

All. Pioli 5,5: un po’ di passi indietro, tante domande e poche risposte. Le assenze di sentono tutte, i nuovi titolari non lo aiutano. Momento in cui dover mettere in ordine le idee.