Atalanta-Milan 5-0, le pagelle dei rossoneri: umiliazione totale

L’Atalanta ha travolto il Milan per 5 a 0. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6,5: se prendi 5 gol e sei comunque il migliore in campo, allora ci sono da porsi mille domande. Senza di lui, molto probabilmente, si parlerebbe di catastrofe.

Conti 4,5: scende più del suo compagno di reparto, ma è troppo superficiale in molte occasioni.

Musacchio 4: continua a perdere la posizione, continui scivoloni e poca sicurezza.

Romagnoli 5: cerca di mantenere in piedi la baracca, ma non può fare miracoli.

Rodriguez 3: l’assenza di Hernandez si sente, lui non sfrutta l’occasione dal 1′. Troppi errori costringono Pioli a un cambio anticipato. (Dal 46′ Calabria 6: il suo intervento last minute aiuta Donnarumma, dà sicuramente più consistenza del suo predecessore).

Kessiè 4: troppe superficialità: prestazioni ben lontane da quelle di solo un anno fa.

Bennacer 4: i grandi problemi sono soprattutto nella sua zona: reparto completamente assente.

Bonaventura 5 (Dal 61′ Piatek 5: entra nel momento peggiore, gli arriva solo un pallone che non riesce a controllare).

Suso 3,5: non trova spazi, non si avvicina quasi mai all’area di rigore. Le poche occasioni le manda al vento con passaggi troppo leziosi. (Dall’85’ Castillejo s.v.).

Leao 4: schierato dal primo minuto, non ricambia la fiducia del suo allenatore. In sua difesa: quanti palloni buoni sono passati dalle sue parti?

Calhanoglu 5: il suo è l’unico tiro in porta per i rossoneri.

All. Pioli 4: tante domande, poche certezze. Il Milan non scende in campo e la storia si fa sempre più tragica.