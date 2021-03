Roma-Milan 1-2, la pagelle dei rossoneri: buona prova globale

All’Olimpico il Milan si impone sulla Roma per 2-1. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 7: il tiro di Veretout è difficile da intercettare, al 79′ dice “no” a Mkhitaryan e poi replica su di lui al 93′. Il resto è ordinaria amministrazione.

Calabria 7: guadagna il fallo del rigore e intercetta il rinvio di Pau Lopez che poi dà avvio all’azione del gol di Rebic. Presente anche in alcune chiusure importanti.

Kjaer 6,5: la traversa gli nega la gioia del gol, con Tomori difende con intelligenza e sicurezza.

Tomori 6,5: alcuni contrasti profumano di esperienza, cura gli avversari con attenzione. Pericoloso anche davanti a Pau Lopez, oltre al gol annullato.

Hernandez 7: quando scende a campo aperto non ce n’è per nessuno, forza e determinazione a discapito della difesa giallorossa. Si rende pericoloso in più occasioni, attaccante aggiunto.

Tonali 6,5: Pioli gli dà molti suggerimenti, svolge il suo compito e prova a fare quel qualcosa in più. A tratti riesce a liberarsi, si intravedono spiragli di crescita. (Dall’83’ Meité s.v.).

Kessié 7: rigore perfetto, poi solito fisico e qualità in mezzo al campo. Gioca ovunque.

Saelemaekers 6,5: in crescita dopo diverse critiche. Si sente la sua presenza nella doppia fase di gioco, con personalità. (Dall’83’ Castillejo s.v.).

Calhanoglu 5,5: fatica molto a ripartire e a cucire i rapporti con i suoi compagni di reparto. Spesso viene bloccato nel tentativo di giocare la palla in avanti.(Dal 46′ Diaz 6,5: sufficienza generale, è un uomo in più che garantisce peso in zona offensiva).

Rebic 7: in fiducia, il gol e il modo in cui si è liberato lo testimoniano. Preciso e pericoloso rispetto alle ultime uscite stagionali. Costretto ad uscire per un dolore muscolare. (Dal 67′ Krunic 6: entra e dà sostegno alle manovre rossonere).

Ibrahimovic 6,5: gli manca solo il gol, sfortunato all’inizio del primo tempo. Peso importante in area di rigore, accusa qualche dolore ma esce dal campo con una prova oltre la sufficienza (Dal 56′ Leao 6,5: entra in maniera positiva, dialogando con i suoi compagni e provando a entrare in area con dribbling e fisico.