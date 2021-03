Milan-Napoli 0-1, le pagelle dei rossoneri: grande passo falso

A San Siro il Napoli vince 1-0 contro il Milan il big match della ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6,5: può poco sul gol di Politano, nel primo tempo tiene a galla il Milan con due interventi importanti.

Dalot 5: inizia a svolgere bene il suo compito, sbaglia qualche cross, ma è anche il primo colpevole sul gol del Napoli.

Tomori 6: un rischio di troppo nei primi 45′, poi mantiene bene la posizione e interviene più volte a spazzare via problemi e difficoltà.

Gabbia 6: le incursioni dell’attacco del Napoli sono pericolose, prova a contenere con intelligenza.

Hernandez 5,5: pesa la fatica, non la sua migliore prestazione. Perde un po’ di palloni, nel finale si innervosisce dopo che non gli viene assegnato un fallo subito e potenzialmente da rigore.

Kessié 5: prestazione a metà, ma non può andare sempre mille all’ora. La stanchezza si sente tutta, gli errori iniziano a diventare tanti. Pioli se ne accorge e lo aiuta dandogli un po’ di riposo. (Dal 67′ Meité: nel ruolo di vice Kessié mantiene la posizione, mettendo ordine).

Tonali 6: la punizione-assist per Rebic è l’azione più pericolosa della ripresa. In crescita nonostante la partita strana, soprattutto in mezzo al campo.

Calhanoglu 5: troppo poco e fatto male, non è ancora in condizione ottimale per aiutare questo Milan in emergenza. L’uno contro uno è quasi sempre vittoria dell’avversario. (Dal 60′ Diaz 5,5: a tratti utile alla causa, ma sbaglia anche molto).

Krunic 5: qualche passo indietro rispetto alle ultime uscite stagionali, soffre la mancanza di idea generale. (Dal 60′ Rebic 4: rosso diretto, non sappiamo cosa abbia detto all’arbitro, ma non c’è scusante per lasciare in dieci la squadra a pochi minuti dalla fine).

Castillejo 4,5: dribbling e corsa, giornata no. Dei tre dietro la punta è quello che ne esce peggio. (Dal 60′ Saelemaekers 6: più occasioni dalla sua entrata in campo, si rende pericoloso in area).

Leao 4,5: qualche discesa fine a sé stessa, poca concretezza e tanto spaesamento. Spreca una grande occasione con un tiro superficiale. Da lui ci si aspetta tutt’altro. (Dal 79′ Hauge s.v.).

All. Pioli 5,5: maledizione infortuni, situazione particolare. Nonostante questo prova a mettere in campo la formazione migliore per contenere questo Napoli, ma cambiare tre trequartisti in