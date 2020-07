Napoli-Milan 2-2, le pagelle dei rossoneri: punto d’oro

Allo stadio San Paolo finisce in parità tra Napoli e Milan, 2-2 il risultato dopo 90′.

In gol Hernandez e Kessiè (su rigore) per i rossoneri, gli uomini di mister Gennaro Gattuso rispondono con Di Lorenzo e Mertens.

Donnarumma 5,5: neutralizza Mertens e Callejon in avvio di gara, impreciso sui due gol causa anche deviazioni. Da lì un po’ di insicurezza in alcuni interventi ordinari.

Conti 5: il fallaccio da ammonizione è un po’ il riassunto della sua partita. Sbaglia molto, gli attaccanti del Napoli trovano grandi spazi dalle sue parti. In sofferenza.

Kjaer 5,5: in difficoltà rispetto alle ultime uscite stagionali, meno sicuro del solito.

Romagnoli 6: la deviazione sul secondo gol incassato è difficile da evitare, per il resto svolge il suo compito in piena sufficienza.

Hernandez 7: mezzo punto in meno per l’intervento ruvido su Milik. Gol, discese, fase di interdizione e chiusure ad hoc: è l’uomo in più di questa squadra.

Kessiè 6,5: seconda rete in due gare, prestazione in grande crescita. Questa sera si è rivista la buona copia di Kessiè, capace di mettere ordine al centrocampo con corpo e intelligenza. Preciso dal dischetto.

Bennacer 6,5: prova importante, i palloni della metà campo passano tutti da lui che li giostra a piacimento tra i suoi compagni di squadra. Pedina importante anche davanti alla difesa.

Calhanoglu 5: questa sera sottotono, non incide sul match. Pioli lo capisce e lo sostituisce. (Dal 61′ Bonaventura 6: come contro la Juventus, la sua entrata cambia il volto della manovra. Bravo a trovare il fallo che vale il rigore poi concretizzato da Kessiè).

Paquetà 4,5: bocciato dopo 45′, troppi errori messi sul rettangolo di gioco. Spaesato. Colpa sua o del ruolo in cui viene schierato?

(Dal 46′ Saelemaekers 4: la sua partita dura poco più di 30′, senza gloria. In 2′ becca un doppio giallo che lascia i suoi in inferiorità numerica alla fine del match).

Rebic 6: primo tempo in sordina, cresce nella ripresa. (Dall’88’ Krunic s.v.).

Ibrahimovic 5: poco e niente, oggi solo in qualità di presidente e allenatore. Giocatore cercarsi. Per la seconda partita consecutiva i rossoneri giocanok meglio senza di lui in campo. (Dal 61′ Leao 6: più brio e dinamicità nel reparto offensivo, gioca bene la sua carta).

All. Pioli 6: vede quello che non sta funzionando e prova a rimediare in corso d’opera. Un pareggio a Napoli è d’oro, ma c’è da lavorare sulla formazione da schierare dal primo minuto. Più chance per Leao e Bonaventura?