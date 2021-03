Roma-Milan 1-2, pagelle giallorosse: Veretout ci prova, Mayoral il peggiore

La Roma continua ad non essere incisiva contro le formazioni posizionate meglio in classifica: il Milan espugna l’Olimpico nonostante i giallorossi provino in qualunque modo a scardinare la difesa avversaria. Manca Dzeko e la formazione ne risente.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: MAYORAL ASSENTE, DIFESA BALLERINA

Pau Lopez 6.5: alterna ottime parate a momenti di grande indecisione. Ad inizio gara pasticcia con Fazio rischiando la rete. Si rifà con alcuni interventi provvidenziali. Incolpevole sul rigore e sulla rete di Rebic. Manca sempre un po’ di sicurezza.

Fazio 5.5: rispolverato difensore a causa dell’indisponibilità di Smalling, Ibanez e Kumbulla, l’argentino è arrugginito e si vede. Ad inizio gara rischia di creare un danno con la complicità di Pau Lopez. Soffre le accelerazioni di Rebic e, nella ripresa, lascia il campo affaticato. (dal 62′ Peres 5.5: prova a dare freschezza ma gli errori commessi sono tanti. Sbaglia passaggi ed interventi, creando più confusione che gioco).

Cristante 5.5: Ibrahimovic non è un cliente facile e neanche Rebic. La sua solidità viene meno facendo notare i suoi limiti di difensore adattato. La Roma gli chiede gli straordinari e lui cerca di rispondere come può.

Mancini 6: l’unico a salvarsi del reparto, ma l’errore sul gol di Rebic è pesante. Per il resto spinge, chiude quando può e limita i danni tenendo bene Rebic e Leao. È in un buon stato di forma, peccato la disattenzione sul 2-1.

Karsdorp 5: non è serata per l’olandese che non riesce a spingere. Viene arginato bene da Calabria nel primo tempo e da Hernandez nella ripresa. Non incide come aveva abituato in passato e la Roma non riesce a sfruttare le sue doti di affondo.

Villar 5: opaco e poco preciso e questa è una novità per lo spagnolo. Pioli lo ingabbia perfettamente con un pressing che gli toglie il tempo di ragionare. Non illumina e questo rende prevedibile la manovra giallorossa. (dal 70′ El Shaarawy 6: entra con grinta e voglia di dimostrare. Neanche il tempo di scaldarsi che regala un prezioso assist non finalizzato da Mkhitaryan. Prova a pungere, ma ci sono troppe maglie rossonere davanti a lui).

Veretout 6.5: come sempre risulta tra i migliori della Roma. Primo tempo in ombra e ripresa più spregiudicata con ottimi inserimenti che gli consentono di battere Donnarumma per il momentaneo 1-1. Prova a svegliare i suoi, un po’ troppo intimoriti per buona parte della gara. (dal 79′ Diawara Sv.)

Spinazzola 6: una partita dalle due facce. Il primo tempo è difficile con poco spazio per le sue accelerazioni. Nella ripresa prende coraggio, si stacca di più ma trova un Calabria tenace sulla sua strada. Gli manca il guizzo e la lucidità e, nel finale, la stanchezza si fa vedere.

Pellegrini 6: anche lui da alti e bassi. Prova a combattere in un centrocampo avvesario che lo asfissia con un pressing costante. Prende le misure ed inizia ad inserirsi sfiorando la rete per due volta con un’unica occasione. Nella ripresa cala e finisce per farsi prendere dal nervosismo rimediando l’ennesimo giallo nella stagione.

Mkhitaryan 6: manca proprio nel cinismo, la sua qualità maggiore espressa fin ora. Ha l’occasione per portare la Roma sul 2-2 ma prima sfiora l’incrocio e poi calcia su Donnarumma. Nel finale cade in area dopo aver recuperato pala su Hernandez, ma Guida fischia fallo contro. Ha bisogno di riposo che potrebbe dargli l’arrivo di El Shaarawy.

Mayoral 5: non è Dzeko e si vede. Ha caratteristiche diverse e la Roma non riesce a sfruttarle. Prova a suggerire il passaggio, ma la manovra non lo premia mai. Esce dal campo dopo 80 minuti di evanescenza. (dal 79′ Pedro Sv.)

Fonseca 5: la Roma entra imbabollata nel primo tempo e si sveglia solo dopo mezz’ora. Rischia tanto e prende pian piano campo. Manca la cattiveria in avanti e, per l’ennesima volta in stagione, una squadra meglio posizionata in classifica impedisce la consacrazione della sua rosa. C’è ancora tanto da lavorare e, adesso, la corsa Champions diventa difficile.