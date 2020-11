Bologna-Napoli 0-1, le pagelle degli azzurri: Osimhen decisivo

Il Napoli vince contro il Bologna grazie al colpo di testa vincente di Osimhen. La squadra di Gattuso domina per 75 minuti, poi soffre un po’ nel finale, ma riesce a tenere il risultato e ad ottenere 3 preziosissimi punti.

OSPINA 6.5: nel finale salva il risultato su Orsolini.

DI LORENZO 6: tanta corsa, soffre un po’ la vivacità di Vignato nel finale.

MANOLAS 6.5: il muro greco non perde un contrasto, una vera diga.

KOULIBALY 7: giganteggia e segna anche uno splendido goal poi annullato dal VAR.

HYSAJ 6: buona prova, bravo nel palleggiare, dà sempre ai suoi compagni un’alternativa smarcandosi prontamente.

BAKAYOKO 6.5: più quantità che qualità, ma ha uno spirito di abnegazione pazzesco.

RUIZ 6.5: quando si accende accelera ed il Napoli diventa pericoloso.

LOZANO 7: grandissima prova dell’esterno azzurro che offre l’assist decisivo per la rete di Osimhen. (dal 76′ POLITANO 5.5)

MERTENS 5.5: periodo no per il belga che anche oggi sbaglia tanto. (dal 76′ ZIELINSKI 5.5)

INSIGNE 6: qualche errore nell’ultimo passaggio, ma la catena di sinistra funziona bene anche e soprattutto grazie a lui. (dall’84’ ELMAS SV)

OSIMHEN 7: si muove tanto e fa a sportellate con i difensori avversari, ha il merito di decidere il match grazie ad una rete di testa. (dall’84’ PETAGNA SV)