Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle degli azzurri: decide la sfida un goal di Mertens

Il Napoli vince contro il Cagliari grazie ad un goal nella ripresa di Mertens. La squadra di Gattuso raggiunge così il Bologna a 33 punti in classifica.

OSPINA 6.5: bravo e freddo quando deve giocare con i piedi, si fa trovare pronto in un paio di occasioni.

DI LORENZO 6.5: ottima fase difensiva, una sua diagonale salva una situazione che stava diventando pericolosa.

MANOLAS 6.5: guida la difesa con grande leadership.

MAKSIMOVIC 6.5: gioca un’ottima gara, rimane attento e concentrato per 90 minuti.

HYSAJ 6.5: spinge tanto e offre a Mertens la palla dello 0-1. (dall’80 RUI SV)

RUIZ 6.5: è ispirato e si vede fin dai primi minuti, dà spettacolo con alcuni colpi dall’elevato tasso tecnico. Nella ripresa quando esce Demme ricopre in maniera attenta il ruolo di centrocampista davanti alla difesa.

DEMME 6: bravo in entrambe le fasi, tante giocate del Napoli passano dai suoi piedi. (dal 61′ INSIGNE 6)

ZIELINSKI 6: si accende solo a tratti, ma è comunque propositivo.

CALLEJON 5.5: meno nella manovra rispetto ad altre volte, prova a rendersi pericoloso con i suoi soliti tagli ma non è la sua serata. (dal 67′ POLITANO 6)

MERTENS 7: è tornato Mertens, segna un goal pazzesco e regala i tre punti agli azzurri.

ELMAS 6: buon primo tempo, cala un po’ nella ripresa.