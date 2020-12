Inter-Napoli 1-0, le pagelle degli azzurri: Insigne espulso, Lozano il migliore dei suoi

Il Napoli crolla contro l’Inter perdendo per 1-0, a decidere il match è il rigore siglato da Lukaku. In occasione del penalty concesso ai nerazzurri viene espulso il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

OSPINA 5: qualche buon intervento, ma il fallo su Darmian che causa il rigore compromette inevitabilmente la prestazione.

DI LORENZO 5.5: bravo in proiezione offensiva, meno quando deve difendere.

MANOLAS 6: bravo negli anticipi, duelli con Lautaro avvincenti.

KOULIBALY 6: a tratti giganteggia, Lukaku è un cliente difficile ma riesce spesso ad arginarlo.

RUI 6: tanta spinta, la catena di sinistra funziona a fasi alterne. (dall’84’ GHOULAM SV)

DEMME 5.5: spesso rallenta il gioco, le sue geometrie sono precise ma non sempre efficaci. (dall’84’ DEMME SV)

BAKAYOKO 5: in ritardo sempre sulle seconde palle, non entra mai in partita. (dal 74′ POLITANO 6.5)

LOZANO 6.5: spina nel fianco costante, corsa, agilità e dribbling, buona prova.

ZIELINSKI 6.5: a tratti sublime, si muove con tanta eleganza, cala un po’ alla distanza. (dal 74′ RUIZ 6)

INSIGNE 5: espulsione in occasione del rigore fischiato all’Inter, lascia la squadra in 10.

MERTENS SV: troppo pochi 15 minuti per valutare la sua prova, esce per infortunio. (dal 15′: PETAGNA 6: si muove tanto e sgomita contro la difesa avversaria, nel finale colpisce il palo dopo una bella girata)