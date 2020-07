Inter-Napoli 2-0, le pagelle degli azzurri: Milik impalpabile, Zielinski il migliore

Il Napoli crolla contro l’Inter e rimane al settimo posto in classifica. I nerazzurri trionfano grazie ad un goal per tempo con le firme di D’Ambrosio e Lautaro.

MERET 6.5: miracoloso nel primo tempo su Brozovic, coraggioso in uscita su Barella, sul goal di Lautaro forse poteva fare qualcosa di più.

HYSAJ 5.5: parte bene, poi cala nella ripresa. (dall’ 84′ MALCUIT SV)

MAKSIMOVIC 5.5: soffre la vivacità di Sanchez prima e Lautaro poi.

KOULIBALY 6: bellissimo il duello con Lukaku dove si difende bene nonostante la fisicità del gigante belga.

RUI 5: nervoso ed anarchico, dopo diverse buone prove questa sera non riesce a ben figurare. (dal 66′ GHOULAM 6)

ELMAS 6: quando si accende crea sempre pericoli, ottime le incursioni, meno la fase d’interdizione.

DEMME 5.5: il metronomo del Napoli detta male i tempi di gioco spesso perdendo l’occasione giusta per verticalizzare.

ZIELINSKI 6.5: frizzante e sempre sul pezzo, il migliore dei suoi. (dal 66′ ALLAN 5.5)

POLITANO 5.5: bravo nelle accelerazioni e nel ripiegare in fase difensiva, ma commette qualche errore di troppo. (dal 75′ LOZANO 5.5)

MILIK 4.5: forse la sua peggior partita dell’intera stagione, impalpabile. (dall’85’ CALLEJON SV)

INSIGNE 6: va vicinissimo al goal in più occasioni, deve aggiustare la mira ma alcune sue giocate sono veramente di classe.