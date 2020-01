Lazio-Napoli 1-0, le pagelle degli azzurri: Ospina commette un errore decisivo

Il Napoli perde contro la Lazio pur giocando una discreta partita. A decidere il match è il goal di Immobile che ruba palla ad Ospina al minuto 82 e sigla il suo ventesimo centro stagionale.

OSPINA 4.5: qualche buona parata, ma commette un errore decisivo che costa la sconfitta ai suoi.

HYSAJ 6.5: bello il duello con Lulic, si propone spesso in zona offensiva.

MANOLAS 6.5: tiene a bada Immobile per gran parte del match.

DI LORENZO 5.5: in occasione del goal di Immobile prova un intervento disperato, ma non riesce ad evitare il goal.

RUI 5.5: soffre la vivacità di Lazzari.

RUIZ 5.5: partita dai due volti, prende parte a tantissime azioni, ma perde a volte palloni banali.

ALLAN 6.5: ottima prova del brasiliano che cala alla distanza e viene sostituito. (dall’84’ LLORENTE SV)

ZIELINSKI 6: quando parte palla al piede è imprendibile, ma in fase di ripiegamento appare stanco e svogliato.

CALLEJON 5: impalpabile, gioca pochi palloni e si propone poco. (dall’87 ELMAS SV)

MILIK 5.5: ci prova, ma è imbrigliato bene dal terzetto difensivo della Lazio.

INSIGNE 6: va vicino al goal in un paio di occasioni, gioca una gara tutto sommato sufficiente. (dal 91′ LOZANO SV)