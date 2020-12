Lazio-Napoli 2-0, le pagelle degli azzurri: prestazione opaca dei partenopei

Il Napoli perde contro la Lazio per 2-0 e rimane a quota 23 punti in classifica. La squadra di Gattuso gioca un discreto primo tempo, ma nella ripresa non riesce ad incidere ed a rimontare.

OSPINA 6: incolpevole sui goal subiti, bravo nel gioco con i piedi.

DI LORENZO 5: poca spinta e poca attenzione in fase difensiva.

MAKSIMOVIC 5: sul primo goal perde Immobile, spesso è fuori posizione.

KOULIBALY 5.5: qualche errore di troppo nel primo tempo, non sempre in condizioni ottimali. (dal 55′ MANOLAS 6: entra abbastanza bene in partita)

RUI 4.5: erroraccio sul secondo goal biancoceleste, appare in difficoltà quando viene puntato. (dal 64′ GHOULAM 5.5: si limita al compitino, mancano tanto le sue accelerazioni)

RUIZ 5: gioca spesso in orizzontale senza mai verticalizzare, lento e macchinoso non riesce ad incidere.

BAKAYOKO 5: discreta fase d’interdizione, ma nella gestione palla non è lucido. (dal 65′ LOBOTKA 5: pasticcia troppo, ingresso in campo non felice)

POLITANO 4.5: la brutta copia di se stesso, sbaglia troppe giocate. (dal 55′ ELMAS 6: punta sempre l’uomo e prova a creare superiorità)

ZIELINSKI 5.5: va ad intermittenza, qualche buona giocata ma è troppo molle nel primo pressing.

LOZANO 6: il migliore dei suoi, corsa e grinta, esce per infortunio. (dal 74′ MALCUIT SV)

PETAGNA 5: lotta, sgomita e ci prova, ma i risultati non sono dei migliori.