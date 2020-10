Napoli-Atalanta 4-1, le pagelle degli azzurri: partita spettacolare

Un Napoli straordinario annienta l’Atalanta di Gasperini con il punteggio di 4-1. Le reti azzurre tutte nel primo tempo con Lozano (doppietta), Politano e Osimhen, nella ripresa la Dea accorcia le distanze grazie a Lammers.

OSPINA 6.5: raramente capita di vedere un portiere che fa un assist, ma il Napoli ha nei suoi assi nella manica anche le qualità con i piedi del proprio numero 25 che con un lancio stupendo pesca Osimhen che poi fa goal.

DI LORENZO 7: ara la fascia e corre per 90′.

MANOLAS 7: tiene a bada Zapata ed è una vera diga.

KOULIBALY 6: prestazione superba del centrale azzurro macchiata purtroppo dall’errore in occasione del goal ospite che gli vale mezzo voto in meno in pagella.

HYSAJ 7: Depaoli dal suo lato soffre tantissimo e non riesce infatti mai a saltare il terzino attentissimo del Napoli.

BAKAYOKO 7: ottimo esordio per il centrocampista che dà tantissimo equilibrio alla squadra. (dal 75′ MALCUIT 6)

RUIZ 6.5: detta spesso i tempi di gioco e quando decide di verticalizzare sbaglia raramente giocata. (dall’82’ DEMME SV)

POLITANO 7.5: giocate da fenomeno vero, goal da cineteca e grandissima tecnica. (dal 60′ GHOULAM 6)

MERTENS 7: tra le linee ha spazio e gioca una gara di altissimo livello. (dal 74′ LOBOTKA 6.5)

LOZANO 8: doppietta da sogno, tanta energia ed agilità che mettono in crisi la difesa avversaria.

OSIMHEN 7.5: primo goal in campionato e tante giocate di pregevole fattura. Apre tanti spazi per il terzetto che agisce alle sue spalle. (dall’82’ PETAGNA SV)