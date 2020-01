Napoli-Fiorentina 0-2, le pagelle degli azzurri: attacco sterile, difesa confusa

Il Napoli crolla in casa contro la Fiorentina perdendo per 0-2; la Viola segna un goal per tempo con Chiesa prima e Vlahovic poi uscendo così vittoriosa dalla sfida del San Paolo.

OSPINA 7: salva il risultato in un paio di occasioni rendendo il passivo meno pesante.

HYSAJ 5.5: il migliore dei difensori, ma la prestazione è comunque sotto la sufficienza.

MANOLAS 5: soffre la vivacità di Cutrone, non è preciso negli anticipi.

DI LORENZO 5: cambia tre posizioni all’interno della stessa partita, questo non lo aiuta e non entra mai in partita.

LUPERTO 5: sul secondo goal affronta malissimo Vlahovic.

ALLAN 5: sbaglia molte giocate, è spesso impreciso. (dal 56′ DEMME 5: esordio non particolarmente felice, gioca tanti palloni ma non verticalizza quasi mai)

RUIZ 5.5: bene il primo tempo, cala alla distanza.

ZIELINSKI 5.5: anche lui gioca una discreta prima frazione di gioco, ma nella ripresa non appare particolarmente deciso e viene sostituito. (dal 64′ LOZANO 6: buon impatto sul match, salta l’uomo e prova la giocata)

CALLEJON 5: si divora un goal nel primo tempo, i suoi soliti tagli non riescono perchè controllato bene da Caceres. (dal 75′ LLORENTE 5: impatto non convincente, tante sponde sbagliate e tanti palloni giocati male)

MILIK 4.5: avulso dal gioco, tocca pochi palloni sbagliandoli praticamente tutti.

INSIGNE 5.5: qualche buon lancio e poco più.