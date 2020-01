Napoli-Juventus 2-1, le pagelle degli azzurri: Insigne super

Il Napoli torna a vincere davanti ai propri tifosi anche in campionato e lo fa con una prestazione formidabile contro la capolista Juventus. I goal sono tutti nella ripresa e portano le firme di Zielinski, Insigne e Cristiano Ronaldo.

MERET 5.5: leggera incertezza sul goal juventino dove si fa anticipare da Ronaldo.

HYSAJ 6.5: corsa e grinta gli permettono di arrestare le avanzate juventine.

DI LORENZO 6: si prende qualche rischio ma gioca bene con i piedi.

MANOLAS 6.5: bravissimo negli anticipi, annulla Higuain.

RUI 6.5: la catena di sinistra funziona molto bene anche grazie alle sue sovrapposizioni.

ZIELINSKI 6.5: è nel posto giusto al momento giusto e segna il goal che apre le marcature. (dall’81’ ELMAS SV)

DEMME 6: detta i tempi della manovra, a volte è troppo irruento ma è sempre nel vivo dell’azione. (dal 69′ LOBOTKA 6)

RUIZ 6: la sua tecnica emerge solo in parte, sul piano fisico non appare in ottima forma.

CALLEJON 6: ha il merito di servire ad Insigne la palla del momentaneo 2-0.

MILIK 6: ottime sponde, è bravo nel fraseggio con i compagni. (dal 90′ LLORENTE SV)

INSIGNE 7.5: prestazione strepitosa. Dribbla, segna, incanta.