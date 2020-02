Napoli-Lecce 2-3, le pagelle degli azzurri: fase difensiva da rivedere

Il Napoli cade in casa contro il Lecce perdendo per 2-3. Le reti portano le firme di Lapadula (doppietta) e Mancosu per i giallorossi, mentre per la squadra di Gattuso vanno a segno Milik e Callejon.

OSPINA 5.5: qualche incertezza di troppo sui goal di Lapadula, non può nulla invece sulla punizione perfetta di Mancosu.

DI LORENZO 5: troppo molle in fase difensiva, non brilla nemmeno in fase di possesso.

MAKSIMOVIC 5.5: Lapadula oggi era un cliente veramente difficile, non riesce ad arginarlo a dovere.

KOULIBALY 5: confuso, sbaglia diversi lanci e non legge mai bene le situazioni.

RUI 6: il migliore della difesa, qualche imprecisione, ma tutto sommato una prova sufficiente.

LOBOTKA 6: gioca un buon primo tempo, la squadra gira bene e tocca diversi palloni. (dal 46′ MERTENS 6.5: entra e subito fa l’assist per il momentaneo pareggio di Milik; si muove bene tra le linee)

DEMME 6: bravo in entrambe le fasi, ma è troppo irruento, prende l’ennesimo giallo.

ZIELINSKI 5.5: tanti errori di misura, si accende solo a tratti.

POLITANO 6: ottima prima frazione di gioco, è sempre propositivo. Nella ripresa appare stanco, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. (dal 62′ CALLEJON 6.5: segna con una fantastica rovesciata che però non evita comunque la sconfitta dei suoi)

MILIK 6.5: va ancora a segno, fa a sportellate con i difensori avversari, ma perde diversi duelli.

INSIGNE 6: bravo nel proporsi sempre e nei dribbling, anche in fase di non possesso prova a rendersi utile. (dal 75′ LOZANO 5.5: va vicino al goal, ma tira troppo centrale e non riesce a siglare il goal del 3-3)