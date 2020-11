Napoli-Roma 4-0, le pagelle degli azzurri: prestazione sublime degli uomini di Gattuso

Il Napoli stravince contro la Roma per 4-0, in gol quattro marcatori diversi: Insigne, Ruiz, Mertens e Politano. Gli azzurri agganciano in classifica proprio la Roma a quota 17 punti.

MERET 6: inoperoso, spettatore non pagante.

DI LORENZO 6.5: bei duelli contro Spinazzola e Pedro dai quali con grande freddezza esce vittorioso.

MANOLAS 7: prestazione super del grande ex, sempre attento in marcatura, annulla Dzeko.

KOULIBALY 6.5: è ormai una certezza, lui e Manolas formano una gran diga.

RUI 7: tanta corsa e tante ottime giocate; sul secondo goal fa partire l’azione con un tocco splendido.

DEMME 6.5: preciso, ordinato, senza sbavature. (dall’83 LOBOTKA SV)

RUIZ 7: bellissimo il goal, in mezzo al campo perde pochissimi duelli.

ZIELINSKI 6.5: torna titolare in campionato e gioca una bella partita, quando si accende crea la superiorità in zona offensiva. (dal 78′ ELMAS 6)

LOZANO 6.5: una spina nel fianco costante, corsa e spirito di abnegazione. (dal 67′ POLITANO 7: entra e segna un goal spettacolare)

INSIGNE 7.5: punizione magica nel primo tempo con dedica ovviamente a Maradona, nella ripresa assist e belle giocate.

MERTENS 6.5: sul piano fisico ovviamente concede qualcosa a Cristante, ma realizza un goal da vero rapinatore dell’area di rigore. (dall’84’ PETAGNA SV)