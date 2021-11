Salernitana-Napoli 0-1, le pagelle degli azzurri: Zielinski decide il derby campano

Il Napoli vince il derby campano contro la Salernitana grazie al sigillo nella ripresa di Zielinski. La squadra di Spalletti è attualmente da sola in testa alla classifica in attesa di Roma-Milan dove i rossoneri tenteranno l’aggancio alla vetta.

OSPINA 6: bravo nel gioco con i piedi.

DI LORENZO 6.5: polmoni d’acciaio e grande abnegazione, dalle sue parti gravita Ribery ma il terzino napoletano è sempre molto attento.

RRAHMANI 6.5: nel finale è bravo nelle mischia nella sua area.

KOULIBALY 5: lascia i suoi in dieci, espulsione che rende il finale rovente.

RUI 6: si propone sempre in fase offensiva ma sbaglia spesso l’ultimo passaggio.

ANGUISSA 6.5: in mezzo al campo è un vero lottatore, vince tanti contrasti ed arriva primo sul pallone in diverse occasioni.

RUIZ 6: nel primo tempo sbaglia tanto, nella ripresa cresce in fase di palleggio ma non si accende quasi mai.

ZIELINSKI 6.5: partita in chiaroscuro, sbaglia davvero tanto ma ha il merito di siglare il goal che decide la partita. (dal 95′ ZANOLI SV)

POLITANO 6: il duello con Ranieri è intenso, ma il giocatore del Napoli non si scompone e prova sempre a proporsi. (dall’80’ JESUS SV)

MERTENS 5: a tratti un corpo estraneo, si abbassa per giocare palloni ma non si rende mai realmente pericoloso. (dal 60′ PETAGNA 6.5)

LOZANO 5.5: parte bene, ma cala alla distanza e viene giustamente sostituito. (dal 60′ ELMAS 6)