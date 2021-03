Sassuolo-Napoli 3-3, le pagelle degli azzurri: Insigne leader, Manolas entra male in partita

Pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium. Apre le marcature un autogol di Maksimovic ma ci pensa Zielinski a rimettere la sfida in parità, ma sul finire del primo tempo Berardi trasforma un calcio di rigore; nella ripresa Di Lorenzo e Insigne ribaltano il risultato, ma al 95′ ancora su rigore Ciccio Caputo firma il definitivo 3-3.

MERET 6.5: compie un paio di interventi decisivi.

DI LORENZO 7: tanta corsa ed anche un bel goal, è tornato il Di Lorenzo dei tempi migliori.

RRAHMANI 6: attento e concentrato, poche sbavature.

MAKSIMOVIC 5: autogol che apre la sfida e gli fa perdere la serenità necessaria per affrontare il resto del match. (dall’87’ LOBOTKA SV)

HYSAJ 5: causa il rigore nel primo tempo, troppo irruento. (dal 73′ GHOULAM 6)

RUIZ 5.5: si accende solo a tratti, va vicino al goal ma è poco freddo sotto porta.

DEMME 6: partita sufficiente, ha però il merito di servire l’assist a Zielinski del momentaneo 1-1. (dal 73′ BAKAYOKO 6)

POLITANO 5: fumoso, il grande ex tradisce le aspettative.

ZIELINSKI 7: qualità e quantità, ottima prova per il centrocampista che timbra anche il cartellino. (dall’87’ MANOLAS 5)

INSIGNE 7.5: leader assoluto della squadra, segna, fa segnare ed incanta con giocate eccezionali.

MERTENS 5: nota stonata, non incide e non si rende mai pericoloso. (dal 67′ ELMAS 5.5)