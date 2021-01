Verona-Napoli 3-1, le pagelle degli azzurri: secondo tempo sottotono dei partenopei

Il Napoli perde contro il Verona con il punteggio di 3-1, dopo l’iniziale vantaggio azzurro firmato Lozano, i padroni di casa la ribaltano grazie ai goal di Dimarco, Barak e Zaccagni.

MERET 5.5: tra i pali è a suo agio, ma quando gioca con i piedi sbaglia spesso.

DI LORENZO 5: soffre tanto la vivacità di Zaccagni, sul primo goal è fuori posizione.

MAKSIMOVIC 5: nel gioco aereo vince qualche contrasto, ma quando deve far partire l’azione commette qualche errore di troppo.

KOULIBALY 5.5: bravo in un paio di chiusure, ma quando entra Di Carmine la difesa azzurra non ha punti di riferimento e KK fa fatica a guidarla.

HYSAJ 5: spinge tanto, ma la catena di sinistra non funziona a dovere oggi.

DEMME 6.5: buona prova condita con un assist delizioso. (dal 65′ POLITANO 6)

BAKAYOKO 5: il centrocampo non fa filtro e la colpa è soprattutto sua. (dall’83’ LOBOTKA SV)

LOZANO 6: il goal salva una prestazione opaca, troppi gli errori nell’ultimo passaggio.

ZIELINSKI 6: nel primo tempo è bravo tra le linee, cala alla distanza. (dall’83’ ELMAS SV)

INSIGNE 5: fatica a trovare la posizione giusta, si accentra spesso senza però rendersi pericoloso mai. (dal 60′ MERTENS 4.5)

PETAGNA 5.5: lavora tanto per la squadra, ma non ha la cattiveria giusta negli ultimi 16 metri. (dal 65′ OSIMHEN 5.5)