Bosnia-Italia 0-2, le pagelle dei bianconeri: è Final Four

L’Italia vince e convince contro la Bosnia con un secco 2-0 con le reti di Andrea Belotti e Domenico Berardi.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: una bella parata nel primo tempo e poi non viene più chiamato in causa dai suoi avversari.

Emerson 6,5: prestazione convincente da parte del terzino italobrasiliano che dimostra sempre una grande facilità di corsa.

Bastoni 6,5: anche questa sera il centrale dell’Inter gioca una grandissima partita.

Acerbi 6: il centrale della Lazio non viene impegnato più di tanto ma dà sicurezza al reparto.

Florenzi 6: questa sera scende in campo con la fascia da Capitano dell’Italia, prova qualche giocata offensiva ma non riesce mai a concludere. (Di Lorenzo 6)

Locatelli 7: il giocatore del Sassuolo mette in campo una prestazione mostruosa, meraviglioso l’assist per Berardi. L’Italia ha trovato un giocatore perfetto per il proprio stile di gioco.

Jorginho 6: è il centrocampista più in ombra questa sera ma fa comunque bene il suo lavoro.

Barella 6,5: ormai sta affermando la sua caratura internazionale, anche oggi è una delizia per gli occhi.

Insigne 7: al numero 10 dell’Italia manca solo il goal ma la sua partita è stata perfetta. (Calabria s.v.)

Belotti 6,5: è il miglior marcatore della Nazionale di Mancini, questa sera bell’impatto nel match. (Lasagna s.v.)

Berardi 6,5: lanciato dal primo minuto al posto di Bernardeschi, coglie l’occasione al volo e trova pure il goal (Bernardeschi 6)