Italia-Bosnia 1-1, le pagelle degli azzurri: attacco sterile

Un’Italia poco propositiva pareggia 1-1 contro una buona Bosnia nella prima partita di Nations League.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: sul goal non ha responsabilità, per il resto non viene mai impegnato dagli avversari.

Biraghi 5,5: qualche imprecisione di troppo ma non disputa una brutta partita.

Acerbi 5,5: nella difesa a 4 non riesce ad esprimersi come in quella a 3, ed anche questa sera lo ha dimostrato.

Bonucci 6: buona partita in marcatura su Dzeko, lo limita tantissimo.

Florenzi 5: il terzino della Roma non convince, mistero il perché sia rimasto in campo per 90 minuti.

Pellegrini 5: non si vede mai, la miglior condizione è ancora lontana. (Kean

Sensi 6: ha il merito di pareggiare la partita ma per il resto perde un numero troppo alto di palloni per un giocatore che occupa il suo ruolo.

Barella 6,5: migliore in campo per l’Italia. Il centrocampista dell’Inter corre per tutto il campo fino all’ultimo secondo.

Insigne 6,5: qualche sprazzo di qualità ma dal numero 10 della Nazionale ci si aspetta molto di più.

Belotti 5: è lui il prescelto al centro dell’attacco ma non sfrutta l’occasione concessagli da Mancini. (Immobile 5,5)

Chiesa 5: l’esterno della Fiorentina non crea mai grattacapi alla difesa avversaria. (Zaniolo 6)