Italia-Galles 1-0, le pagelle degli Azzurri: Pessina da sogno

L’Italia batte anche il Galles grazie alla rete di Pessina e si qualifica agli ottavi finendo il girone a punteggio pieno.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: non viene mai chiamato in causa dai suoi avversari, pomeriggio tranquillo per lui. (Sirigu s.v.)

Toloi 6: si limita ai suoi compiti da terzino bloccato e non viene mai impegnato in maniera seria.

Bonucci 6: il capitano si limita ai suoi compiti di impostazione dalla linea difensiva. (Acerbi 6)

Bastoni 6,5: duro quanto serve e molto preciso quando si trova a crossare, prestazione positiva.

Emerson 6: non è Spinazzola e si vede ma comunque non sbaglia niente.

Pessina 7: alla sua prima da titolare trova il gol che regala i 3 punti all’Italia, non poteva sognare nulla di meglio. (Castrovilli s.v.)

Jorginho 6,5: è sempre lui il cervello degli Azzurri e la sua precisione nei passaggi è qualcosa di imbarazzante. (Cristante 6)

Verratti 6,5: rientrante dall’infortunio si prende subito l’Italia con una prestazione da grande campione, sua la punizione da cui arriva il gol vittoria.

Bernardeschi 6,5: come al solito la sua prestazione con la maglia azzurra è positiva, sfiora il gol con una bellissima punizione (Raspadori 6)

Belotti 6: partita così così per il capitano del Torino che non riesce mai a rendersi pericoloso nei pressi di Ward.

Chiesa 7: una furia per tutta la partita, negli ultimi 12 mesi ha fatto un salto di livello evidente ed il suo dinamismo potrà tornare molto utile all’Italia di Mancini.