Italia-Macedonia del Nord 0-1, le pagelle degli Azzurri: incubo a Palermo

L’Italia perde nei minuti di recupero contro la Macedonia del Nord e saluta anche la prossima edizione dei Mondiali.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: non viene mai chiamato in causa fino ai minuti di recupero ma sul tiro di Trajkovski non può fare nulla.

Emerson 5,5: non si fa quasi mai vedere in fase offensiva e questa sera sarebbe stato fondamentale.

Bastoni 6,5: sicuramente uno dei migliori in campo, probabilmente meriterebbe di trovare più continuità in Nazionale.

Mancini 5,5: non sempre sicuro e da un suo errore parte un pericoloso contropiede sventato all’ultimo da Florenzi. (Chiellini s.v.)

Florenzi 6: molto attento in fase difensiva, in quella offensiva non si vede tanto, ma comunque qualcosa crea.

Verratti 7: questa sera c’era un campione in campo ed ha dimostrato a tutti chi era. Partita enorme da parte del centrocampista del PSG che si prende sempre sulle spalle la squadra, vedendo giocate che in tanti possono solo immaginare.

Jorginho 5,5: annullato dal pressing asfissiante degli avversari, ma da un giocatore come lui ci si aspettava molto di più in una partita del genere.

Barella 5: prestazione pessima, fuori condizione e purtroppo ne risente tutta la squadra, già nel primo tempo. (Tonali 6)

Insigne 5: completamente fuori fase, non si rende mai pericoloso e non trova mai la giocata che ci si aspetterebbe da lui. (Raspadori 6)

Immobile 5: come al solito quando veste la maglia dell’Italia diventa un lontano parente del giocatore ammirato ogni domenica con la maglia della Lazio e per l’ennesima volta rimane a secco. (Pellegrini 6)

Berardi 5,5: per distacco il giocatore più pericoloso dell’Italia e la sua prestazione sarebbe anche ampiamente sufficiente ma il gol che si divora a porta vuota risulta troppo importante alla fine della partita. (Joao Pedro s.v.)