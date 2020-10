Italia-Moldavia 6-0, le pagelle degli Azzurri: El Shaarawy trascinatore

L’Italia travolge 6-0 la Moldavia a seguito di una prova convincente grazie alla doppietta di El Shaarawy ed i goal di Cristante, Caputo, Berardi ed un autogoal.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Sirigu 6: chiamato in causa solamente una volta ad inizio partita ma risponde alla grande. (Cragno 6)

Lazzari 7: in questa difesa ibrida può fare la differenza e torna prepotentemente in corsa per un posto all’Europeo.

Mancini 6: serata senza alcun impegno degno di nota, comunque non sbaglia niente.

Acerbi 6: vale lo stesso discorso del suo compagno di reparto.

Biraghi 6,5: buona prestazione in un ruolo più bloccato, bellissimo l’assist per Caputo. (Emerson 6)

Locatelli 7: conferma le buone impressioni del match con l’Olanda, non sbaglia niente.

Cristante 6,5: trova un bel goal ad inizio partita e regala un bel pallone per la rete di El Shaarawy.

Bonaventura 6,5: la sua classe si fa notare, cerca tanto il goal e lo manca di poco. (Sensi 6)

Berardi 6,5: trova il suo primo goal in Nazionale, aiuta tanto la manovra offensiva. (Kean 5,5)

Caputo 6,5: esordio con goal per la punta del Sassuolo, serata che ricorderà sicuramente. (Lasagna 6)

El Shaarawy 7: doppietta e tante giocate interessanti, sfrutta alla grande l’occasione concessagli da Mancini. (Grifo 6,5)