Malta-Italia 0-2, le pagelle degli Azzurri: ancora Retegui

L’Italia batte Malta 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pessina conquistando i primi 3 punti nel girone di qualificazione a Euro 2024.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6,5: fondamentale sul tiro di Satariano nei primi minuti della partita, poi non deve fare altro.

Di Lorenzo 5,5: anche stasera un lontano parente di quello che si vede puntualmente in campionato. (Darmian 6)

Scalvini 5,5: gioca con la paura di sbagliare addosso ma l’età è della sua parte ed il giocatore si farà. (Toloi s.v.)

Romagnoli 6,5: conferma la sua ottima annata con l’ennesima buona prestazione.

Emerson 6: il più attivo in sovrapposizione, con buone accelerazioni sulla sinistra fino in fondo. Ma è anche quello che sbaglia di più, sia in impostazione sia nelle chiusure difensive, anche se non commette errori clamorosi.

Pessina 7: il migliore degli Azzurri per distacco, ci prova fino alla fine e non sbaglia niente.

Cristante 6: partita solida ma in cui non fa nulla di clamoroso.

Tonali 5: l’unica cosa positiva della sua partita è il calcio d’angolo da cui arriva il gol di Retegui. (Verratti 6)

Politano 5,5: tanto fumo e poco arrosto, disastrosi i calci d’angolo battuti.

Retegui 7: ed è subito bis. Due gol in due partite in azzurro. (Scamacca 6,5)

Gnonto 5,5: venti minuti in campo brutti e con tantissime palle perse. In un dribbling si fa male e chiede subito il cambio. (Grifo 6)