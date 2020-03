Mancini vede lontano: “Si ripartirà nel 2021. Se Caputo si ripete…”

“L’Europeo? Lo vinciamo l’anno prossimo”: il ct dell’Italia Roberto Mancini si è concesso a una lunga intervista a La Gazzetta Dello Sport, parlando del futuro della Nazionale e non solo in tempi di Coronavirus. “Io rimango ottimista. Il campionato ripartirà nel 2021, la Nazionale sarà ancora più forte. E avrò di nuovo Zaniolo. Non me ne vado, resto vicino agli italiani”.

Il mister ha parlato di diversi elementi che possono diventare il nucleo della Nazionale, come Federico Chiesa e addirittura l’eterna promessa Domenico Berardi. “Come ho detto anche a suo padre, Federico deve giocare con il massimo entusiasmo, e perché fa un lavoro bellissimo. Berardi, con i mezzi che ha, dovrebbe già esser una stella. Ma è giovane, ha 25 anni, può crescere ancora tanto. Locatelli? Ha una stagione davanti per confermarsi e proporsi. Locatelli è cresciuto in personalità e continuità”.

Qualche commento anche sui terzini: “Masina lo conosciamo bene, ma era sparito dai radar dopo il passaggio al Watford. Negli ultimi 2-3 mesi è stato sempre tra i migliori. Luca Pellegrini è già stato con noi e può crescere ancora. Bello se Emerson Palmieri, che ha giocato poco nel Chelsea, venisse in Italia… Terzino destro? I nomi, al momento, sono i soliti: Florenzi, Di Lorenzo, D’Ambrosio, Piccini, De Sciglio… Tutti affidabili”.

Infine, sugli attaccanti: “Belotti da ritrovare? Ma non si è mai perso. Si è sempre fatto un mazzo così… Anche troppo. Ha avuto difficoltà il Toro, lui c’è sempre stato. Il Gallo e Immobile restano le certezze del nostro attacco. Caputo? Se ripete la stagione in corso, lo considererò senz’altro”. In particolare, l’attaccante del Sassuolo era tra gli uomini più attesi per la sosta di marzo. L’Italia avrebbe dovuto giocare due gare amichevoli contro Inghilterra e Germania, entrambe annullate a pochi giorni di distanza.