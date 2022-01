Soccermagazine, Emanuele Celeste a Radio Punto Zero: “Balotelli demonizzato”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato a Radio Punto Zero durante la trasmissione “Zero sport” condotta da Fabio Tarantino.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale nel corso del programma “Zero sport” dell’emittente Radio Punto Zero. Ecco il resoconto delle sue dichiarazioni:

IL RITORNO DI BALOTELLI – “Balotelli è stato un po’ troppo demonizzato in questi anni. Non vuole essere retorica, ma credo che sia caduto anche vittima dei social, perché molti altri giocatori famosi si sono distinti per episodi in cui l’etica e la serietà sono venute meno. Nel caso di Balotelli si parla di bravate e ingenuità istintive, non di cattiveria. Il punto è che come sappiamo Immobile non riesce a trovare la sua dimensione in Nazionale. Belotti è attualmente inconvocabile e non è detto che ci sarà ai playoff. La nostra fortuna è che Scamacca si trova in stato di grazia, ma lui stesso ha molta meno esperienza di Balotelli.

C’è già stato il precedente di Ventura: se per assurdo Immobile facesse ancora male e l’Italia venisse sciaguratamente eliminata agli spareggi, in milioni punterebbero il dito contro Mancini chiedendogli “Perché non hai chiamato Balotelli?”. Mancini ha convocato El Shaarawy quando giocava in Cina e Giovinco quando era nel Toronto, non ha problemi a chiamare Balotelli che gioca in un Paese dove Mancini stesso ha allenato. È un dentro o fuori, Balotelli rappresenta qualcosa di aggiuntivo, non deve essere per forza titolare e quindi non ha senso rinunciarvi”.

I CONVOCABILI PER GLI SPAREGGI – “Probabilmente Joao Pedro rimane il calciatore più in vista. Incuriosisce la situazione di Luiz Felipe: ricordiamo tutti che lui quasi scoppiò a piangere nel ritiro dell’Under 21 perché desiderava il Brasile e adesso sembra tutto accantonato. Però anche lo stesso Emerson, per esempio, aveva dichiarato che non avrebbe mai vestito la maglia dell’Italia e oggi è campione d’Europa. Mancini ha convocato praticamente tutti i giocatori che sono nel giro al netto degli infortunati, che però potrebbero aggregarsi nei prossimi giorni per preparare le partite sul piano tattico.

Ci sono solo due grandi assenti secondo me. Il primo è Pobega del Torino, centrocampista col vizio del goal. Il secondo è il povero Politano, che non sarà forse titolarissimo nel Napoli, però ha giocato praticamente in tutte le partite escludendo quelle in cui era stato positivo al Coronavirus. Tra l’altro è stato fondamentale sia all’andata sia al ritorno contro la Juventus. Mancini lo aveva escluso a malincuore dagli Europei. Non vederlo neanche allo stage fa storcere un po’ il naso”.

