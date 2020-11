Soccermagazine, Emanuele Celeste a Tele Radio Stereo: “Caputo scavalcherà Immobile?”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato della Nazionale a Tele Radio Stereo, durante la fascia mattutina condotta da Riccardo Cotumaccio.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale sulle frequenze dell’emittente Tele Radio Stereo. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

LA NAZIONALE DI OGGI RISPETTO A IERI – “Da quando si è insediato il nuovo tecnico sicuramente la situazione è cambiata. Io credo che a suo favore abbia giocato soprattutto questa sorta di democrazia nelle convocazioni, che risultano aperte a tutti i giocatori. Anche a prescindere dalla questione anagrafica. Ne abbiamo avuto una dimostrazione l’anno scorso con l’elezione in azzurro di Quagliarella, che poi è diventato il capocannoniere del campionato, ma anche di recente con Caputo che nonostante sia un vero e proprio esordiente, al di là dei 30 anni, si sta ritagliando uno spazio importante nella rosa azzurra. Chissà che nei prossimi mesi non riesca a scavalcare le gerarchie e a superare qualche apparente titolare inamovibile come Immobile”.

Il video con l’intervento completo: