Papu Gomez, Nainggolan e Quagliarella: il mercato rivoluziona il fantacalcio

Il calciomercato di gennaio si prepara a recitare un ruolo d’assoluto protagonista in maniera immediata.

Acquisti, cessioni e possibili novità pronte a entrare nel vivo già a partire dai prossimi giorni. Svolte improvvise che potrebbero rivoluzionare i piani anche in chiave fantacalcio.

Passando agli esempi concreti, in casa Atalanta tiene banco il caso Papu Gomez, perno fisso della Dea e del fantacalcio fino a poche settimane fa, ora chiara occasione del calciomercato invernale.

Quale sarà il futuro del Papu Gomez?

Difficile risanare il rapporto con l’Atalanta, resta viva la suggestione Inter, ma attenzione anche al pressing della Juventus, pronta a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi per cercare di convincere l’Atalanta a dire sì.

Il mercato rivoluziona il fantacalcio: occasione Nainggolan e occhio a Pavoletti

Primi mesi totalmente anonimi in maglia Inter, ora la nuova avventura (la terza in carriera) con la maglia del Cagliari. Nainggolan è pronto a dare una svolta alla sua stagione già dalle prossime giornate. Un colpo di mercato sia per il club isolano, sia per tutti i fantallenatori che hanno scelto -e decideranno- di mettere le mani sul centrocampista belga.

Non solo, restando in casa Cagliari resta da valutare il futuro di Pavoletti, chiuso da Simeone e pronto a salutare i rossoblù per abbracciare l’inizio di una nuova avventura. L’attaccante livornese piace alla Fiorentina e al Parma, ma massima attenzione anche al timido sondaggio della Juventus.

Qualora Pavoletti decidesse di cambiare maglia per dare vita a una nuova avventura in provincia, il suo profilo fantacalcistico potrebbe acquistare valore in maniera immediata.

La Juve piomba su Quagliarella, che fare al fantacalcio?

Come evidenziato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di strappare Quagliarella alla Sampdoria.

Un affondo chiaro e concreto che consentirebbe ai bianconeri di completare il reparto offensivo con un profilo di assoluta affidabilità ed esperienza.

Cosa cambia al fantacalcio?

E’ chiaro che, con il possibile passaggio di Quagliarella alla Juventus, l’attaccante doriano perderebbe il suo appeal al fantacalcio. In questo caso, cederlo o svincolarlo sarebbe la soluzione migliore, anche perchè in maglia bianconera andrà a vestire i panni di 4^ punta.

Il mercato di gennaio e le scommesse al fantacalcio

Come riportato nei paragrafi precedenti, questi sono solamente alcuni esempi di possibili trasferimenti in vista del mercato di gennaio. Occhio anche ai movimenti di “seconda fascia”, acquisti che potrebbero tornare utili per completare le rose delle 20 squadre di Serie A, ma anche per puntellare le rose del vostro fantacalcio.

Tra gli altri giusto segnalare: Saponara allo Spezia (acquisto già ufficializzato), Llorente (pronto a cambiare maglia, Sampdoria e Fiorentina alla finestra), Defrel (In uscita dal Sassuolo).

Infine massima attenzione agli acquisti dall’estero: Piatek potrebbe tornare al Genoa, mentre la Juventus osserva molto attentamente Giroud, profilo di caratura internazionale attualmente in forza al Chelsea.

Allacciate le cinture, il calciomercato ci farà compagnia per il prossimo mese.

Giorni di riflessioni e strategie, giorni di rivoluzione al fantacalcio.